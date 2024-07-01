Цей «кухонний кабінет» діє як рада старійшин: стало відомо, через що Байден може вийти з президентських перегонів

Єдина причина, через яку чинний президент США Джо Байден припинить участь у нинішніх перегонах — це рішення його сім’ї. Про це йдеться у матеріалі Axios. До цієї групи «великої сім'ї» входять: дружина — докторка Джилл Байден, його молодша сестра Валері Байден і 85-річний Тед Кауфман, давній друг і постійний радник президента, а також нечисленні радники Білого дому — єдині, хто ухвалює рішення щодо Байдена, пише Axios.

ВІДЕО ДНЯ

«Цей десятиліттями сформований „кухонний кабінет“ діє як велика родина, рада старійшин і правляча олігархія. Лише ці союзники впливають на прийняття великих і малих рішень у житті та президентстві Байдена», — повідомляє Пітер Бейкер з N.Y. Times, йдеться у статті.

Якщо Джо Байден залишиться у перегонах, то з тієї ж причини, з якої він вирішив балотуватися знову. Він і його група підтримки вважають, що у нього набагато більше шансів перемогти колишнього президента Трампа, ніж у віце-президентки Камали Гарріс. При цьому їй буде важко залучити поміркованих виборців, що підвищить шанси на перемогу Дональда Трампа.

За словами співрозмовників ЗМІ з оточення Джо Байдена, він погано виступив на дебатах, хоча здатен бути набагато активнішим.

РЕКЛАМА

«Топ-демократи побачили те, що Америка побачила в прямому ефірі, на національному телебаченні, яскраво і незабутньо. Вони не можуть це не побачити. І бояться, що виборці це теж побачили. Вони більше не можуть звинувачувати критиків, відредаговані кадри чи перебільшення ЗМІ. Кожна помилка, словесна гикавка або застигле обличчя відбиватиметься у соціальних мережах і на телебаченні, нагадуючи виборцям, що наприкінці другого терміну Джо Байдену виповниться 86 років», — констатують автори публікації.

Раніше повідомлялося про «мирний план» для України від радників Трампа.

РЕКЛАМА

111

Читайте нас у Facebook