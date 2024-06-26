«Не потрібно формально поступатися»: радники Трампа розповіли подробиці «мирного плану»

Два ключових радника Дональда Трампа представили йому план припинення війни росії в Україні — якщо він переможе на президентських виборах. Він передбачає, що Україна отримає більше американської зброї, тільки якщо вступить в мирні переговори.

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Водночас Сполучені Штати попередять москву, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення підтримки України з боку США, заявив в інтерв'ю генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлог, один з радників Трампа з питань національної безпеки, пише Reuters.

Згідно з планом, розробленим Келлогом і Фредом Фляйцем, які обіймали посади керівників апарату Ради національної безпеки Трампа під час його президентства у 2017−2021 роках, під час мирних переговорів передбачається припинення вогню на існуючих лініях зіткнення.

Вони представили свою стратегію Трампу, і колишній президент позитивно відреагував на неї, сказав Фляйц.

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«Я не стверджую, що він погодився з нею або погодився з кожним словом, але ми були раді отримати такий зворотній зв'язок», — сказав він.

Однак прессекретар Трампа Стівен Чунг заявив, що офіційними слід вважати лише заяви, зроблені самим Трампом або уповноваженими членами його передвиборчої кампанії. Стратегія, викладена Келлогом і Фляйцем, є найбільш детальним планом, розробленим соратниками Трампа, який заявив, що зможе швидко врегулювати війну в Україні, якщо переможе президента Джо Байдена на виборах 5 листопада, хоча він і не обговорював конкретні деталі.

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Ця пропозиція ознаменувала б значний зсув у позиції США щодо війни і зіткнулася б з опозицією з боку європейських союзників і всередині Республіканської партії. У кремлі заявили, що будь-який мирний план, запропонований можливою майбутньою адміністрацією Трампа, повинен відображати реальний стан справ на місцях, але «путін залишається відкритим для переговорів».

«Цінність будь-якого плану полягає в нюансах і в тому, щоб враховувати реальний стан справ на місцях», — заявив речник кремля дмитро пєсков в інтерв'ю Reuters.

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Келлог заявив, що в разі перемоги Трампа на виборах буде вкрай важливо швидко посадити росію і Україну за стіл переговорів.

«Ми говоримо українцям: «Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів вичерпається, — сказав він. — А ви говорите путіну: «Ви повинні сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям все необхідне, щоб вбити вас на полі бою».

Згідно з їхнім планом, москву також можна було б примусити сісти за стіл переговорів, відклавши на тривалий час обіцянку членства України в НАТО.

Фляйц сказав, що за їхнім планом Україні не потрібно формально поступатися територією росії. Проте, за його словами, Україна навряд чи зможе відновити ефективний контроль над усією своєю територією в найближчій перспективі.

«Наше занепокоєння викликає те, що ця війна перетворилася на війну на виснаження, яка вб'є ціле покоління молодих людей», — сказав він.

За словами Келлога і Фляйца, для досягнення тривалого миру в Україні потрібні додаткові гарантії безпеки для України. Фляйц додав, що «озброєння України до зубів», ймовірно, буде ключовим елементом цього.

Під час засідання Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй минулого тижня посли Франції та Великої Британії підтвердили свою позицію, що мир може бути досягнутий лише тоді, коли росія піде з української території. Деякі аналітики також висловили занепокоєння, що план Келлога і Фляйца може дати москві перевагу в переговорах.

«Те, що описує Келлог — це процес, спрямований на те, щоб Україна відмовилася від усієї території, яку зараз займає росія», — сказав Деніел Фрід, колишній помічник держсекретаря США, який працював над російською політикою.

Джо Байден послідовно виступає за збільшення допомоги Україні, а його адміністрація підтримує її вступ до НАТО. В червні Байден і президент України Володимир Зеленський підписали 10-річну двосторонню угоду про безпеку.

Раніше «ФАКТИ» писали, Павло Казарін розкритикував позицію західних партнерів щодо війни: «Третя світова не починається лише тому, що Україна досі воює».

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