«Знаю, що вже не молодий»: що сказав Джо Байден про свій програш на дебатах з Дональдом Трампом

Президент США Джозеф Байден на передвиборчому заході в Північній Кароліні прокоментував закиди щодо провального виступу на президентських дебатах із Дональдом Трампом. Американського президента розкритикували за те, що під час виступу у нього був слабкий голос, який не відновився після застуди, він кілька разів плутав слова і терміни, та допускав неточності в цифрах. Після дебатів аналітики заговорили про необхідність заміни кандидата в президенти США від Демократичної партії. Але в адміністрації Байдена цей варіант відкинули.

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Як повідомляє The Guardian, під час спілкування з прихильниками Байден визнав, що перші дебати Трампу він програв. Проте 81-річний президент США запевнив, що зможе виконувати роботу очільника Білого дому.

«Я знаю, що вже не молодий. Я знаю, що ходжу не так легко, як раніше, не говорю так зв’язно, як раніше, не веду дебати так добре, як раніше. Але я знаю те, що знаю. Я знаю, як говорити правду», — висловився Байден.

Він визнав, що справді вже є в похилому віці, проте розуміє, як «виконувати роботу» президента США, зазначивши: «коли ти потрапляєш в нокдаун, ти знову встаєш».

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«Друзі, я даю вам слово Байдена: я б не балотувався знову, якби не вірив усім серцем і душею, що зможу виконати цю роботу. Тому що, відверто кажучи, ставки занадто високі», — підкреслив американський лідер.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, які умови припинення війни в Україні назав президент США Джо Байден.

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