Спекотніший за норму: в Укргідрометцентрі зробили прогноз на увесь липень 2024

Липень, який розпочався з аномальної спеки, увесь обіцяє бути спекотнішим за норму.

Середньомісячна температура повітря становитиме 20−26 градусів (дещо прохолодніше має бути в Карпатах — 16−18 градусів), констатували в Українському Гідрометцентрі, додавши, що такі показники перевищують норму на 1,5−2 градусів.

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Абсолютний мінімум температури повітря у липні згідно попередніх спостережень синоптиків становив 1−9 градусів з позначкою «+», на півдні Одеської, Херсонської області та в Криму — місцями 10−12 градусів, на високогір′ї Карпат 0−1° морозу. Що ж до абсолютного максимуму температури повітря, то це в середньому +34−39,9 градусів, а на Півдні, Сході та в Дніпропетровській області і в Криму — 40−41 градус (в гірських районах +26−33 С).

Якщо ж говорити про опади, то їх у липні має випасти 37−95 мм (в Карпатах, на Прикарпатті та у Рівненській області — 101−170 мм), що не перевищує кліматичної норми.

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Також нагадаємо про синоптичний прогноз до кінця літа-2024.

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