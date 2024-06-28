Загальновідомо, що різні люди реагують на стресові ситуації по різному — якщо одні спалахують наче сірники, то про інших кажуть «сталеві нерви», або ж «нерви мов канати».

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Саме таких представників Зодіакального кола назвали астрологи, висновки яких наводить українське видання.

Телець

Зазвичай підопічні цього знаку є людьми, які заради своїх інтересів і цілей здатні йти по головах, не особливо терзаючись муками совісті. Якщо Тельцю потрібно, то його не реально вивести з себе скільки не докладати зусиль. Але є й зворотний бік медалі: у них дуже гарна пам'ять, тому вони не забувають кривди.

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Зрозуміло що по нісенітниці ніхто не морочитиметься: Тельцю просто буде ліньки витрачати час на дріб'язкові образи. Але якщо його капітально дістали… То навіть залізної витримки цих людей може не вистачити.

Діва

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Другий у списку, за міцністю нервів знак Зодіаку. Його представники вирізняються практично безмежним терпінням. Щоправда характер у багатьох Дів вибуховий, і з віком це стає все помітніше. Так само як із віком приходить жорсткість. Але тут уже нічого не вдієш.

Випробовувати на міць нерви Дів можна довго. Але потім вони можуть роздратуватися і кинути все в того, хто розлютив чи образив. Може все кинути і «піти в туман». А може зачаїти образу — і це найгірше. Тому що лють у цих людей зазвичай дуже холодна.

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Скорпіон

Люди цього знаку є справжніми майстрами контролю своїх емоцій! Можливо, у Скорпіонів немає стільки терпіння як у попередніх знаків Зодіаку, але їхні нерви, мабуть будуть найміцнішими.

Річ у тім, що представник Скорпіона, може довго вислуховувати будь-яку нісенітницю, посміхатися тим, хто не приємний і так далі за текстом. Двадцять разів попередить, що б його чи її не дошкуляли всякою нісенітницею, але в якийсь момент представник знака просто перестане дозволяти випробовувати на міць свої нерви і перейде від слів до діла.

А раніше астрологи порадили, як правильно будувати відносини з представницями різних знаків Зодіаку.

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