Голова Всеукраїнського руху «Громадськість проти корупції» Олександр Муленко прокоментував прес-реліз, опублікований на сайті Фонду гарантування вкладів від 24.06.2024 про нібито «відновлення контролю за ще одним так званим «зомбі-банком».

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Він вважає інформацію, що розповсюджується ФГВ, тенденційною, що суперечить правовим і моральним нормам, що дискредитує державні органи влади, що сприяє деградації правового та бізнес-середовища під час війни.

Олександр Муленко вважає неприпустимим використання держструктур як засіб шантажу та погрому українського бізнесу. Особливо під час війни, коли державі дорога кожна копійка, згенерована платниками податків. Він нагадує, що проблеми у багатьох законослухняних фінустанов почалися ще в період так званого «банкопаду» 2014−2017 років. Тодішнім керівництвом НБУ було ухвалено політичне рішення про «зачистку» ринку від більш ніж 80 банків.

За його словами, це рішення багато критикували та критикують, адже воно завдало колосальних збитків українському бізнесу, фінансовій правовій системі, наслідки якої відчуваються досі.

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«Сьогодні, через багато років після „банкопада“, у важкий для країни військовий період ФГВ навіщось вирішило повернутися до старої, що дискредитувала порочну практику. Як приклад можна назвати історію з ПАТ „КСГ Банк“. До горезвісної „зачистки“ фінансове становище банку було стабільним, він демонстрував позитивну динаміку, надаючи якісні фінансові послуги реальному сектору української економіки. Жодних проблем із законом і державою до ухвалення суто політичного рішення про ліквідацію банк не мав — згодом протиправний характер цього рішення був неодноразово підтверджений правоохоронними та судовими органами влади», — констатує Муленко.

Він нагадує, що правління Нацбанку України свого часу пішло на протиправний крок і винесло рішення № 239-рш/Бт від 30.08.2016 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «КСГ БАНК».

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«Саме до цього часу відноситься і введення в обіг виразу „зомбі-банк“, яким досі не гидує оперувати у своїх офіційних прес-релізах ФГВ. Залишаємо осторонь питання, наскільки взагалі допустимо для держструктур таке вільне поводження з неюридичними формулюваннями? Очевидно, що за допомогою негативно забарвлених метафор, за якими немає та ніколи не було реального юридичного змісту, чиновники намагаються маніпулювати громадською думкою, аби хоч якось обґрунтувати свої юридично некоректні дії», — пояснює активіст.

Він висловлює жаль з того приводу, що від такої непрофесійної, не співвіднесеної із законодавством України практики деякі чиновники не відмовилися досі.

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«Але якщо повернутися від маніпулятивних оцінок в область суворо юридичних фактів, то ми побачимо, що всі розмови про причетність «КСГ Банку» до будь-яких незаконних дій є ні чим іншим як проявом публічного «шантажу». А як інакше можна трактувати подібні заяви з боку ФГВ, які з незрозумілих причин ігнорують юридичну реальність? Адже ще 05.04.2017 Київський апеляційний адміністративний суд (справа 826/14032/16) скасував рішення НБУ «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «КСГ БАНК», яке визнало протиправним. Також було визнано протиправним та скасовано рішення Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1656 від 30.08.2016 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «КСГ БАНК» та делегування повноважень ліквідатора банку», — пише Муленко.

За його словами, не знайшовши жодних порушень, суд зобов'язав відновити функціонування ПАТ «КСГ БАНК» як чинну банківську установу в повному обсязі.

«Надалі рішення Київського апеляційного адміністративного суду було розглянуто та підтверджено Вищим адміністративним судом України та Верховним судом України. Як відомо, це кінцеві судові інстанції, рішення яких не підлягають оскарженню. Усі скарги НБУ та ФГВ цими інстанціями були відхилені, всі їхні претензії до банку визнано незаконними, а банківську ліцензію було відновлено», — зазначає він.

Муленко переконаний, що як свідоме введення в оману виглядає твердження прес-релізу ФГВ про те, що «фактично з 2017 року установа перебувала у статусі «зомбі-банку».

«Цікаво, де можна почитати про цей юридичний статус? Очевидно, що ніде. Слово „фактично“ означає встановлений факт чогось. Але яким чином факт повернення Верховним судом ліцензії „КСГ Банку“ та визнання його законослухняною банківською установою свідчить про те, що він якийсь там „зомбі“? У прес-релізі ФГВ сказано, що акціонери банку у 2017−18 рр. „заблокували процедуру ліквідації“. Тут ми знову маємо справу із черговою маніпуляцією, оскільки йдеться про ліквідацію, яку Верховний суд визнав протизаконною! Виходить, що ФГВ ігнорує його рішення і намагається всіма правдами і неправдами перекласти наслідки своїх протиправних дій на акціонерів банку», — зазначає громадський діяч.

Він стверджує, що замість того, щоб виконати рішення Верховного суду, ФГВ надходить з точністю до навпаки, реанімуючи свої протизаконні дії 8-річної давності.

«Точно як у байці відомого українського поета Леоніда Глібова: „А більший меншого кусає та ще й б'є — Затим що сила є…“. Ми вважаємо, що повернення до старих протизаконних практик не на користь України. Вони є руйнівними для української держави, бізнесу, правової та фінансової системи, тому мають отримати юридичну оцінку як усередині країни, так і міжнародну. Сьогодні, керуючись не законом, а „правом сильного“, ФГВ ігнорує рішення Верховного Суду та Вищого адміністративного суду України. Цікаво, а рішення міжнародних судів він також відмовиться виконувати?» — підсумував Муленко.

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