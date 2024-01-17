ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом можливого зловживання владою або службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків, директором юридичного департаменту НБУ Олександром Зимою. Про це повідомляють УНН з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.



«Кримінальне провадження стосується листа Національного банку України до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за підписом Олександра Зими», — пишуть УНН.

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У листі, який є в розпорядженні УНН, ішлося про чотири позови банку «Конкорд» до НБУ, в яких банк вимагав скасувати штрафи на загальну суму майже 63,5 мільйона гривень. Ці позови були подані ще до того, як Нацбанк ухвалив рішення про ліквідацію «Конкорду» й увів туди тимчасову адміністрацію.

«Після того, як розпочалася процедура ліквідації, управління банком перейшло до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, у тому числі й у частині супроводження згаданих позовів у судах. Зима, який одночасно є головою адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що призначає та звільняє з посади директора-розпорядника Фонду, від імені Національного банку у своєму листі від 30 серпня 2023 року вказує, що супроводження судових справ щодо оскарження рішень НБУ нібито «не є метою діяльності Фонду», — йдеться в повідомленні.

Водночас, як пишуть УНН, чиновник зазначив, що ФГВФО має право вчиняти будь-які дії та ухвалювати рішення, що належали до повноважень органів управління та органів контролю банку. Зокрема, він від імені НБУ запропонував Фонду відмовитися від позовів «Конкорду» до Нацбанку.

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«З огляду на наведене вище, а також з метою захисту інтересів держави, пропонуємо розглянути питання щодо доцільності подальшого супроводження вищезазначених справ та залишення без розгляду чи відмови від таких позовів у спосіб, визначений процесуальним законодавством», — написав Зима у листі до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

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Варто зазначити, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб дослухався до пропозиції Зими й відкликав позови «Конкорду» проти Національного банку.

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Кримінальне провадження відкрите за ч. 2 ст. 364 ККУ («Зловживання владою або службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків»), що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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