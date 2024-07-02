«Реальність вдаряє тебе об стіну»: Інна Мірошниченко зізналась у проблемах з прийомною донькою

Відома родина телеведучого Тімура Мірошниченка та блогерки Інни Мірошниченко стала батьками вчетверте. Зіркова пара, яка рік тому всиновила хлопчика Марселя, якому скоро виповниться три, вдочерила 8-річну Ангеліну.



«Ввечері, поки світла не було, гуляли на вулиці до 10 вечора, — розказав у „Сніданку з 1+1“ Тімур. — Ну і звісно, діти хочуть їсти, і ми замовили піцу. Їй 8 років, і вона вперше їла піцу. І, звісно, вона навіть не знала, як її тримати. Не можу сказати, що складний, але надзвичайно цікавий досвід, коли ти пояснюєш очевидні, здавалося б, речі дитині, яка старше, ніж твої попередні діти».

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Вперше Тімур та Інна познайомились з Ангеліною місяць тому в Польщі. Саме там знаходився дитбудинок, який евакуювали в лютому 2022 року. Більше всього на зустріч з Ангеліной чекала 6-річна Мія, бо вона дуже хотіла старшу сестричку.

«Я пам'ятаю вона просто підійшла до нас і ствердно сказала: «Так, у мене у мене буде старша сестра, десь років 8 .Ми будемо спати в одній кімнаті, вона на верхній полиці», — розповів Тімур.

За словами Інни Мірошниченко процес звикання дівчинки до сімейного життя ще триває, і він доволі складний. Про це вона написала на своїй сторінці у соціальній мережі.

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«Ми разом шостий день, — поділилася Інна. — За увесь цей час Ангеліна зʼїла лише 1 томатний суп, 2 ложки борщу і вчорашню піцу. Бували дні, коли зовсім не їла. Така, напевно, реакція на стрес…

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Інтуїтивно я хотіла бути дуже привітною мамою, яка є другом. Але реальність вдаряє тебе об стіну. Бо ти маєш заборонити тік-ток чи дивитися сиреноголового, обмежуєш телефон, робиш зауваження, коли дитина вживає нецензурну лексику. Коротше, для восьмирічки ти далеко не мрія".

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В ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» Тімур Мірошниченко розповів про складнощі усиновлення.

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