Виплати до Дня незалежності у 2024 році: кому нарахують автоматично та хто має звернутися до ПФУ

Як і минулого року, у 2024-му до Дня Незалежності України певні категорії громадян отримають разові грошові виплати.

Як зазначають у Пенсійному фонді, здійснення разової грошової виплати до Дня Незалежності України передбачено Законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» і «Про жертви нацистських переслідувань», механізм виплати такий же, як був у 2023 році:

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Пенсіонерам, які мають право на таку виплату, грошова допомога буде виплачена у серпні разом із пенсією — без додаткового звернення.

Ветеранам війни, які проходять службу / працюють та не є пенсіонерами, кошти буде спрямовано на небюджетні рахунки військових частин, установ, організацій, де такі громадяни проходять службу / працюють, на підставі поданих заявок, в т. ч. через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Тим, хто має право на виплату, але не є пенсіонером та не проходить службу / не працює, для отримання допомоги потрібно подати до Пенсійного фонду України заяву (довільної форми). Виплату буде проведено за місцем проживання осіб на поточний рахунок в уповноваженому банку.

«Заявки / заяви на здійснення разової грошової виплати подаються до 1 серпня поточного року. Якщо можливість подати заявку / заяву у зазначений термін відсутня, це можна зробити до 1 жовтня 2024 року», — додали в ПФУ.

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Нагадаємо, що цього року на День Києва вразливим категоріям мешканців столиці виплатили допомогу у розмірі 52 мільйони 230 тисяч гривень.

Фото Pixabay

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