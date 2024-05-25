Частині киян виплатять від 500 до 1500 гривень на День міста: хто отримає

У травні в столиці традиційно відзначають кілька яскравих свят. По-перше, це день вишиванки, а по-друге — День міста, який припадає на останні вихідні місяця.

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Цього року столична влада в рамках програми «Турбота. Назустріч киянам» до Дня Києва виплатить 52 мільйони 230 тисяч гривень одноразової матеріальної допомоги соціально незахищеним киянам. За словами заступниці голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марини Хонди, загалом кошти отримають понад 75 тисяч осіб.

«Жодних додаткових заяв чи документів подавати не потрібно. Кошти автоматично отримають кияни, зокрема і внутрішньо переміщені особи, які перебувають на обліку в органах соціального захисту населення столиці або Головного управління Пенсійного фонду України в Києві та фактично проживають у столиці. Якщо людина отримує допомогу від міста на банківський рахунок, то виплата надійде протягом найближчих кількох днів. Якщо ж вона користується, наприклад, „Укрпоштою“ — то разом із наступною виплатою соціальної допомоги», — розповіла Марина Хонда та додала, що виплати складатимуть 500 до 1 500 гривень.

Зокрема, матеріальну допомогу отримають діти-сироти; особи, які одержують допомогу на дітей із тяжкими захворюваннями; діти з інвалідністю, повʼязаною з Чорнобильською катастрофою; особи з інвалідністю І групи, інвалідність яких повʼязана з Чорнобильською катастрофою; батьки, матері загиблих у мирний час солдатів строкової служби; репресовані особи, яких у подальшому реабілітували; Праведники Бабиного Яру; учасники народного ополчення, які брали участь в обороні Києва з липня до вересня 1941 року; ветерани підпільно-партизанського руху та інші категорії.

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Нагадаємо, що столична влада виплачує одноразову допомогу мешканцям столиці й до Дня незалежності. Так, минулого року виплати отримали 280 тисяч киян.

Фото Pixabay

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