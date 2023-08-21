До Дня Незалежності 280 тисячам киян виплатять матеріальну допомогу: хто та скільки отримає

В Києві, де на тиждень перекриють рух транспорту Хрещатиком, до Дня Незалежності України виплатять одноразову матеріальну допомогу соціально-незахищеним киянам. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«До Дня Незалежності України столиця виплатить за програмою „Турбота. Назустріч киянам“ загалом 130 мільйонів гривень одноразової матеріальної допомоги соціально-незахищеним киянам. У тому числі — внутрішнім переселенцям, які сьогодні проживають у столиці. Всього допомогу отримають 280 тисяч мешканців нашого міста. Розмір виплат становить від 400 до 950 гривень», — повідомив він.

Так, зокрема, матеріальну допомогу отримають:

- люди з інвалідністю I, II та III груп;

- особи, які одержують допомогу на дітей з тяжкими захворюваннями;

- діти-сироти;

- Праведники Бабиного Яру;

- репресовані особи, яких у подальшому реабілітували;

- учасники народного ополчення, які брали участь в обороні Києва з липня по вересень 1941 року;

- батьки та матері загиблих в мирний час військовослужбовців строкової служби;

- непрацюючі пенсіонери, розмір пенсій яких не перевищує розміру 2,5 прожиткових мінімуми для осіб, що втратили працездатність.

Як писали «ФАКТИ», 21 липня Кабінет Міністрів ухвалив Постанову «Деякі питання соціального захисту ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань», відповідно до якої держава забезпечить до Дня Незалежності України разову грошову виплату ветеранам війни, постраждалим від нацистських переслідувань, громадянам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною і відзначились, боронячи власну країну.

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