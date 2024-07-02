40.43 / 40.97 43.61 / 44.28
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Осиротіли три доньки: на війні загинув син голови Вільнянська

20:03 4 липня 2024
Стрілець-помічник гранатометника Ігор Мусієнко

У Вільнянську на Запоріжжі в останню дорогу провели бійця Ігоря Мусієнка. Йому навіки 37 років, повідомляє міська рада.

Після закінчення школи майбутній воїн вступив на навчання до Криворізького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Після чого закінчив Бердянський університет менеджменту та бізнесу. Проходив строкову службу у повітряних силах Збройних сил України.

Свого часу Ігор працював у Софіївській виправній колонії № 55. Капітан внутрішньої служби, мав високу громадянську позицію. Потім працював старшим інженером з інформації та зв’язку і влітку минулого року звільнився з посади. Після чого мобілізувався до війська.

У військовій частині А 7278 він був стрільцем-помічником гранатометника. Життя Ігоря обірвалося 26 червня 2024 року під час ведення бойових дій поблизу населеного пункту Піщане Харківської області.

РЕКЛАМА

«Його поважали та любили за мужній характер, життєрадісність та цілеспрямованість. Він був надійним товаришем та вірним побратимом, відрізнявся стійкістю характеру та силою духу. Без єдиного сина має жити далі Наталя Олександрівна, без чоловіка — тепер вже вдова Євгенія, без люблячого батька посиротілі доньки — Саша, Маша та Даша».

РЕКЛАМА

Раніше повідомлялося про загибель на фронті британського волонтера, який врятував понад 200 поранених бійців ЗСУ.

РЕКЛАМА

273

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Зупинка на блокпості

На кожному кроці буде блокпост та постійні перевірки документів: чого чекають від ТЦК після 16 липня

огірки

Жодної стерилізації: рецепт маринованих огірків по-фінськи

Кабачки

Кабачки в сметані — легка літня вечеря всього за пів години

Олександр Печериця

«До нас у бліндаж заходить окупант, а у мене під рукою немає автомата», — актор та військовий Олександр Печериця про службу у ЗСУ

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту