Осиротіли три доньки: на війні загинув син голови Вільнянська

У Вільнянську на Запоріжжі в останню дорогу провели бійця Ігоря Мусієнка. Йому навіки 37 років, повідомляє міська рада.

Після закінчення школи майбутній воїн вступив на навчання до Криворізького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Після чого закінчив Бердянський університет менеджменту та бізнесу. Проходив строкову службу у повітряних силах Збройних сил України.

ВІДЕО ДНЯ

Свого часу Ігор працював у Софіївській виправній колонії № 55. Капітан внутрішньої служби, мав високу громадянську позицію. Потім працював старшим інженером з інформації та зв’язку і влітку минулого року звільнився з посади. Після чого мобілізувався до війська.

У військовій частині А 7278 він був стрільцем-помічником гранатометника. Життя Ігоря обірвалося 26 червня 2024 року під час ведення бойових дій поблизу населеного пункту Піщане Харківської області.

РЕКЛАМА

«Його поважали та любили за мужній характер, життєрадісність та цілеспрямованість. Він був надійним товаришем та вірним побратимом, відрізнявся стійкістю характеру та силою духу. Без єдиного сина має жити далі Наталя Олександрівна, без чоловіка — тепер вже вдова Євгенія, без люблячого батька посиротілі доньки — Саша, Маша та Даша».

РЕКЛАМА

Раніше повідомлялося про загибель на фронті британського волонтера, який врятував понад 200 поранених бійців ЗСУ.

РЕКЛАМА

273

Читайте нас у Facebook