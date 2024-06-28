Добровільно пішов на фронт: в бою на Донеччині загинув відомий науковець-ядерник

Виконуючи бойове завдання неподалік села Георгіївка Донецької області загинув боєць Національної гвардії України Сергій Чередник. До великої війни він займав посаду провідного інженера Інституту ядерних досліджень НАН України. Про це повідомляє Національна академія наук України. Бійцю навіки 58 років.

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«Сергій Валентинович Чередник закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю „оптика та оптико-електронне приладобудування“. Від жовтня 2013 року працював в Інституті ядерних досліджень НАН України: спершу — у відділі ізохронного циклотрону У-240, згодом — після реорганізації відділів — у відділі ядерних реакцій».

За словами колег, науковець працював в галузі ядерної електроніки і фізики пучків заряджених частинок. Він разом із колегами розробив, увів в експлуатацію і протягом багатьох років підтримував у робочому стані джерело іонів прискорювача У-240, необхідне для виконання наукових досліджень.

«Надзвичайно працьовитий і завжди рішучий у своєму виборі Сергій Валентинович був чуйною та доброю людиною, справжнім патріотом України, мав чітку життєву позицію, почуття власної гідності й обов’язку перед Батьківщиною. Загинув воїн 28 травня».

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Із загиблим воїном попрощалися в конференц-залі Інституту ядерних досліджень НАН України у Києві. Шану людині, яка добровільно вступила до лав Збройних Сил України і боронила нашу землю, віддали працівники не лише Інституту ядерних досліджень, а й сусідніх установ Національної академії наук України. Поховали Героя на Лісовому кладовищі Києва.

Раніше повідомлялося про загибель українського науковця, якому не було рівних у ядерній енергетиці.

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