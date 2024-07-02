«Його вага 276 тонн»: аналітики назвали найнезвичнішу ціль, яку вразили українські FPV-дрони

У відкритому доступі з’явилися кадри, які свідчать про те, що підрозділ безпілотників «Роніни» зі складу 56-ї окремої механізованої бригади вразив, ймовірно, найнезвичнішу ціль для наших FPV-дронів у цій війні. Це теплотяг, який віз ешелон з пальним.

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За інформацією спільноти «Око Гора», уразили ешелон за 30 кілометрів від поточної лінії боєзіткнення — біля тимчасово окупованого Токмака на Запоріжжі. Цей показник дальності також можна вважати своєрідним рекордом, пише defence-ua.

Ще одна важлива деталь полягає в тому, що Токмак є складовою залізничного коридору окупантів з Донбасу до Криму, важливого для логістики армії росії.

«На кадрах фігурував двосекційний теплотяг типу 2ТЕ116, котрий має довжину корпусу 36 метрів та повну масу аж у 276 тонн. Ці габаритні характеристики роблять уражений теплотяг не тільки найбільш незвичайною, але й найбільш крупною ціллю, по який поцілив наш FPV-дрон», — повідомили фахівці.

Експерти переконані: влучання дрону у теплотяг могло як не дати жодних наслідків, так і привести до несправності локомотива, яка б ускладнила подальший рух залізничного ешелону з пальним.

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«Можна зробити висновки, що безпілотні спроможності Сил оборони України збільшились тою мірою, яка дозволяє влучати по рухомих цілях на дистанції 20−30 кілометрів від лінії фронту, — пише defence-ua. — Крім того, російські окупанти для забезпечення своєї логістики активно експлуатують залізничний „коридор“ з Донбасу до Криму, що вносить цю магістраль до переліку пріоритетних цілей».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ГУР знищило польовий склад боєприпасів у Воронезькій області рф.

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