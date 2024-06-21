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Дрони атакували військовий аеродром у російському Єйську, палала пожежа

8:27 21 червня 2024
Пожежа у Єйську

У ніч проти 21 червня відразу кілька муніципалітетів краснодарського краю рф атакували дрони.

Про це пише Telegram-канал «Кримський вітер».

Після атаки там помітили кілька вогнищ пожежі.

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Моніторингова група каналу посилається на дані супутникової зйомки.

«Пожежі відмічені в районі будівель біля східного кінця злітно-посадкової смуги. Ці будівлі явно належать до аеродрому, їхнє призначення невідоме», — йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що у ніч проти 20 червня фіксувалися чергові «прильоти» у кількох регіонах, де розташовані нафтобази противника. Так, мешканці селища Енем в Адигеї та селища Афіпське в краснодарському краї повідомили про вибухи та пожежі. В Енемі знаходиться нафтобаза «ЛУКОЙЛ-Південьнафтопродукт», а за 8 кілометрів від Енема — Афіпський НПЗ.

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