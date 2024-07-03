Гривневі банкноти пошкодив вогонь: у Нацбанку роз’яснили порядок дій

Пожежі — рідкість у повсякденному житті, проте під час війни вони можуть стати наслідком ворожих обстрілів. Тож українцям варто знати, як діяти, коли ваші гроші, які зберігаються вдома, пошкодило полум’я.

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Відповідні роз'яснення надали у Національному банку.

Зокрема значно пошкоджені банкноти гривні через пожежу та дію вогню можна віддати на дослідження для відшкодування збитків. Якщо дослідження виявлять, що гроші справжні та платіжні, ви отримаєте компенсацію.

Куди звертатися?

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Якщо у вас є пошкоджені вогнем гривні, зверніться до регіональних підрозділів грошового обігу Національного банку України, які сьогодні працюють у Дніпропетровській, Одеській, Хмельницькій та Львівській областях.

Спершу варто зателефонувати у відповідний регіональний підрозділ грошового обігу НБУ та дізнатися, чи працює підрозділ у вашому місті найближчими днями.

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Якщо у вашому регіоні немає підрозділу грошового обігу Національного банку України, звертайтеся до уповноважених банків:

Ощадбанк;

ПриватБанк;

Райффайзен Банк;

ПУМБ.

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Важливо: разом із пошкодженими банкнотами до банку необхідно надати довідку про пожежу, катастрофу, виникнення іншої ситуації (за наявності) або зазначити в заяві ситуацію, унаслідок якої здійснено пошкодження банкнот.

Не рекомендується самостійно порушувати цілісність банкнот, якщо пошкодження двох або більшої кількості банкнот призвело до їхнього склеювання (спікання).

Уповноважені банки не обстежують значно пошкоджені банкноти, а пакують їх з максимальним збереженням цілісності та передають як сумнівні для проведення досліджень до Національного банку України разом із заявою пред’явника, довідкою про вилучення (прийняття) банкнот для дослідження та довідкою про пожежу, катастрофу, виникнення іншої ситуації (за наявності).

Яку суму відшкодують?

За результатами досліджень, що проводяться Національним банком України безкоштовно, клієнтам відшкодовується відповідна сума грошей, визнаних справжніми і платіжними. Неплатіжні банкноти Національний банк не відшкодовує.

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