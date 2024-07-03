Терористи продовжують обстріли Дніпропетровщини: вбито двох людей, пошкоджено будинки
Російські окупанти продовжують обстріли мирних міст і сіл Дніпропетровщини.
Про це повідомляє голова обласної ради Микола Лукашук.
Так, вчора від обстрілів загинули ще двоє мешканців Нікопольського району.
Це 43-річна жінка та 19-річний хлопець. Їх вбила російська артилерія, якою окупанти вгатили по Покровській громаді.
Крім того, вчора через падіння уламків збитої ракети постраждала 75-річна жінка. Її госпіталізували в стані середньої тяжкості. Зле через сильний стрес стало і 77-річному чоловіку. Йому надали необхідну меддопомогу.
Також внаслідок обстрілу пошкоджені 5 житлових будинків, господарська споруда, мікроавтобус та лінії електропередачі.
До того ж вчора ввечері ворог атакував Нікополь і Червоногригорівську громаду. Там пошкоджена будівля, що не експлуатувалася.
На ранок атаки по району відновилися. Ворог поцілив дронами-камікадзе й артилерією по Нікополю та Марганецькій громаді.
Сталася пожежа у приватному будинку. Пошкоджені 6 осель, гараж та лінія електропередачі. Інші деталі з'ясовуються.
Побило вікна, двері та дахи у 7 приватних будинках. Також сталася пожежа, яку оперативно загасили.
Нагадаємо, що від ворожих ударів потерпає й обласний центр Дніпропетровщини — місто Дніпро. Тільки під час атаки в ніч на 1 липня постраждали семеро людей, серед них підліток. Одну жінку довелося госпіталізувати.
Фото t. me/dnipropetrovskaODA, t. me/mykola_lukashuk/147
Читайте нас у Facebook