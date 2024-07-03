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Терористи продовжують обстріли Дніпропетровщини: вбито двох людей, пошкоджено будинки

8:20 3 липня 2024
Ліквідація пожежі на місці влучання

Російські окупанти продовжують обстріли мирних міст і сіл Дніпропетровщини.

Про це повідомляє голова обласної ради Микола Лукашук.

Наслідки обстрілу 3 липня

Так, вчора від обстрілів загинули ще двоє мешканців Нікопольського району.

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Це 43-річна жінка та 19-річний хлопець. Їх вбила російська артилерія, якою окупанти вгатили по Покровській громаді.

Крім того, вчора через падіння уламків збитої ракети постраждала 75-річна жінка. Її госпіталізували в стані середньої тяжкості. Зле через сильний стрес стало і 77-річному чоловіку. Йому надали необхідну меддопомогу.

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Також внаслідок обстрілу пошкоджені 5 житлових будинків, господарська споруда, мікроавтобус та лінії електропередачі.

Зруйноване обійстя

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До того ж вчора ввечері ворог атакував Нікополь і Червоногригорівську громаду. Там пошкоджена будівля, що не експлуатувалася.

У будівлі вибито шибки і пошкоджено стіни

На ранок атаки по району відновилися. Ворог поцілив дронами-камікадзе й артилерією по Нікополю та Марганецькій громаді.

Сталася пожежа у приватному будинку. Пошкоджені 6 осель, гараж та лінія електропередачі. Інші деталі з'ясовуються.

Побило вікна, двері та дахи у 7 приватних будинках. Також сталася пожежа, яку оперативно загасили.

Нагадаємо, що від ворожих ударів потерпає й обласний центр Дніпропетровщини — місто Дніпро. Тільки під час атаки в ніч на 1 липня постраждали семеро людей, серед них підліток. Одну жінку довелося госпіталізувати.

Фото t. me/dnipropetrovskaODA, t. me/mykola_lukashuk/

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