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Події

У Києві вночі палала багатоповерхівка: що відомо

9:22 3 липня 2024
На місці події

Пізно ввечері в середу, 2 липня увечері в Голосіївському районі Києва сталася пожежа у багатоповерхівці.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Рятувальна операція

«2 липня о 21:38 надійшло повідомлення про пожежу на бульв. Тадея Рильського. Сталось загоряння утеплювача з розповсюдженням полумʼя на веранду багатоповерхівки на площі 70 кв. м», — йдеться у повідомленні.

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Цього разу до будинку рятувальники дісталися без перешкод

У ДСНС повідомляють, що для гасіння пожежі було задіяно 38 вогнеборців та 8 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

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Вогнеборцям довелося працювати в умовах високого задимлення

Зазначається, що пожежу ліквідовано о 23:03. Попередньо, постраждалих немає.

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Також нагадаємо про нещодавній вибух у квартирі під Києвом — в житловому масиві «Софіївська Борщагівка». Там 35-річний власник квартири поставив заряджатися акумулятор, і той вибухнув.

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