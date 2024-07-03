Намагалася завербувати коригувальників на Сумщині: СБУ затримала агентку фсб

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одну зрадницю — агентку фсб, яка готувала нову серію повітряних атак ворога на Сумщину.

За даними спецслужби, головним завданням фігурантки був збір геолокацій та актуальної інформації про місцеві підприємства оборонно-промислового комплексу.

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Для цього агентка регулярно об’їжджала місцевість, а також «втемну» випитувала потрібну їй інформацію у своїх знайомих під час побутових розмов.

Також вона намагалася встановити контакти з колишніми та діючими працівниками оборонних заводів.

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Агентка шукала «однодумців» й планувала залучити їх до власної мережі інформаторів за гроші від фсб.

За даними слідства, поплічницею ворога виявилась колишня медсестра, ідеологічна прихильниця рашизму. Жінка підтримувала зв’язки зі своїми родичами, які проживають в росії і підтримують збройну агресію проти України.

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Саме через родичів фсб дистанційно завербувала агентку та визначила їй куратора. Ним виявився кадровий співробітник одного з регіональних управлінь фсб.

Для комунікації між собою російський спецслужбіст та його агентка використовували анонімний чат у месенджері.

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При обшуку у затриманої вилучено мобільні телефони із доказами злочинних дій.

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.

Як повідомляли «ФАКТИ», нещодавно у Києві та Дніпрі зловили підлітків, які за завданням росіян, планували підпали автомобілі українських військових.

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