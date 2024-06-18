У Києві та Дніпрі зловили підлітків, які планували підпали автомобілів військових за завданням росіян (фото)

В Україні триває бортьба з колаборантами. Служба безпеки України запобігла серії підпалів військового транспорту ТЦК у Дніпрі. Про це повідомили у відомстві.

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«Служба безпеки та Національна поліція затримали групу зловмисників, які на замовлення спецслужб рф готували підпали авто військовослужбовців ТЦК у прифронтовому Дніпрі. Для вчинення підривної діяльності фігуранти планували застосувати саморобні запалювальні засоби у вигляді так званих „коктейлів Молотова“. Щоб виявити потенційні цілі, учасники групи об’їжджали територію міста, де намагались виявити паркінги, на яких військовослужбовці залишають свої автомобілі. Отримані координати та цілі на підпал зловмисники мали погодити зі своїм російським куратором. За даними слідства, фігуранти встигли підпалити один із автомобілів. Завдяки оперативному реагуванню СБУ і Національної поліції, подальші ворожі плани було зірвано», — йдеться повідомленні.

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Як встановило розслідування, зловмисниками виявились четверо місцевих жителів, двом з них — 17 років.

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«У поле зору агресора вони потрапили на початку літа цього року через свою активність в одному з Телеграм-каналів, де шукали легкого заробітку. За знищення одного автомобіля українського військового рашисти обіцяли молодикам грошову „винагороду“ у розмірі 3 тис. доларів США. Для маскування транзакцій гроші мали зайти на банківську картку, оформлену на підставну особу. Крім того, ще одним ворожим завданням було поширення на міських будівлях написів, що дискредитують співробітників ТЦК. Такими способами окупанти намагалися створити „медійну картинку“ для російських ЗМІ про наявність антиукраїнського підпілля на Дніпропетровщині. Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони, складові саморобної запалювальної суміші та банківську картку, куди надходили російські гроші», — повідомили в СБУ.

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Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна). Зловмисники перебувають під вартою. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації їхніх злочинних дій.

Український громадський діяч Тарас Котов повідомив, що 17 червня 2024 року, вночі, у Києві зловмисники майже спалили йому машину.

«На прохання того ж таки товариша майора фсб. Якщо без деталей, то: мати і неповнолітній син діяли разом, боргова яма мікрокредитів, канал в телеграмі, вербовка, куратор, обіцянка 500 баксів після фотодоказу спалення. Фотки пво і располаг з місця проживання теж на телефоні є, але чому завданням таких агентів так часто стають саме машини військових? Бо це поглиблює розкол у суспільстві. Військові ображаються на цивільних, патріоти починають вірити, що „кругом ждуни“, російські ЗМІ дають новини про те, як „молодші брати на украінє“ чинять героїчний опір київській хунті. І питання всього цього рейваху — в кращому випадку пара тисяч баксів — крихти для ФСБ але цілий статок для людей у безвиході», — написав він.

Як писали «ФАКТИ», російські спецслужби активно вербують українських підлітків для здійснення диверсій.

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