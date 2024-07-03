Дуже схудла через Бена: шанувальники Дженніфер Лопес обговорюють її фігуру

Шанувальники Дженніфер Лопес, яка повернулася з Європи, вважають, що вона схудла на тлі проблем у шлюбі з Беном Аффлеком .

Співачка опублікувала в Instagram нове відео в рамках рекламної кампанії свого бренду JLo Beauty. Шанувальники одразу зазначили, що на кадрах співачка виглядає дуже худою.

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Разом з тим дехто вважає, що 54-річна Лопес має чудовий вигляд.

«Я хочу бути такою ж стрункою, як Джей Ло», — пише одна з підписниць у коментарях.

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Та все ж багато хто вважає, що Лопес тепер занадто схудла, а один з користувачів взагалі зазначив, що Дженніфер «втратила активи», які зробили її зіркою.

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Фанати співачки припустили, що Лопес могла схуднути через стрес на тлі проблем у шлюбі з чоловіком, 51-річним Беном Аффлеком.

За твердженнями одних інсайдерів, пара перебуває на межі розлучення, але намагається врятувати свій шлюб (за участю колишньої дружини Аффлека Дженніфер Гарнер, якій це, як кажуть інсайдери, набридло).

Проте інсайдери повідомили представникам ЗМІ, що шлюб Джен із Аффлеком «розпався вже кілька місяців тому». За словами близького до пари інсайдера, вони ще у березні вирішили, що більше не можуть бути разом.

Останні події підтверджують другу версію: адже Бен Аффлек вивіз усі речі з дому, де жив разом із Лопес, причому зробив це за її відсутності.

Причин розлучення називають відразу кілька: хтось каже, що Аффлек втомився від постійної уваги до їхньої пари (і саме тому в нього завжди незадоволене обличчя), а хтось стверджує, що Бен знову почав пити, а його дружині це не подобається. Це була вже друга спроба пари побудувати стосунки: у них був роман у нульові, який мало не закінчився весіллям, а через 17 років після розриву, у 2021 році, вони знову почали зустрічатися й побралися.

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