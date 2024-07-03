«Порожнеча»: королівський експерт пояснив, через що страждає принц Вільям

Британська королівська родина зіткнулася з багатьма викликами після смерті королеви Єлизавети II у 2022 році. Мало хто з членів сім'ї опиняється в центрі уваги так, як принц Вільям, який став спадкоємцем престолу після свого батька Чарльза, пише marca.com.

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Вільям, одружений з Кейт Міддлтон, опинився в епіцентрі бурі, оскільки принцеса проходить виснажливе лікування від раку, який у неї діагностували на початку цього року. Лікування Кейт означає, що Вільяму довелося взяти на себе більшу роль у догляді за їхніми трьома дітьми — один з трьох обов'язків, які лягають на плечі майбутнього короля Сполученого Королівства.

Чарльз III також проходить курс лікування від онкозахворювання. 75-річний чоловік відновив деякі зі своїх публічних обов'язків монарха Великобританії. Але невизначеність панує у стосунках двох найближчих людей Вільяма, і принц Уельський перебуває під пильною увагою.

Крім того, 1 липня виповнилося б 63 роки Діані Спенсер. Мати Вільяма, більш відома як принцеса Діана, залишається улюбленою фігурою в усьому світі, через понад 25 років після її загибелі в автокатастрофі, і ця дата завжди є емоційною для Вільяма.

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«Вільям часто говорив про втрату і про те, що біль ніколи не зникає, — каже королівський експерт Дженні Бонд. - Вона завжди в його думках».

Ця порожнеча змусила Вільяма відчути себе ще самотнішим, тим більше, що брат Гаррі залишається за кордоном зі своєю дружиною Меган Маркл.

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«Торік були моменти, коли Вільям мав неймовірно самотній вигляд, беручи на себе відповідальність бути сином, чий батько хворий на рак, чоловіком, який піклується про свою дружину, оскільки вона також має справу з раком, батьком трьох маленьких дітей… і у якого немає ні брата, ні матері, до яких він міг би звернутися по допомогу», — пояснив Бонд.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, в кого принц Вільям просить підтримки у важкий час.

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