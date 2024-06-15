Вчуся бути терплячою: Кейт Міддлтон вперше розповіла, як бореться з раком

Кейт Міддлтон вийшла на зв'язок — вперше після того, як розповіла, що лікується від раку.

42-річна принцеса Уельська опублікувала пост в інстаграмі, подякувавши шанувальникам за підтримку та розповівши, як у неї справи.

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«У мене є хороший прогрес, але, як знає кожен, хто проходив хіміотерапію, бувають і хороші, і погані дні. У погані дні ти відчуваєш слабкість і втому і доводиться давати тілу відпочинок. У хороші дні, коли почуваєшся сильніше, хочеться по максимуму використовувати своє гарне самопочуття. Лікування продовжується і триватиме ще кілька місяців», — поінформувала принцеса.

Кейт зазначила, що зараз намагається дивитися на речі інакше: «Я вчуся бути терплячою, особливо в умовах невизначеності. Приймати кожен день таким, яким він є, прислухатися до свого тіла і дозволяти собі витрачати час на зцілення».

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Герцогиня Уельська також заявила, що незабаром з'явиться на публіці, ніби спростувавши слова «інсайдерів» про те, що вона більше ніколи не повернеться до своїх офіційних обов'язків: «Я з нетерпінням чекаю на можливість відвідати парад з нагоди дня народження короля в ці вихідні з своєю сім'єю і сподіваюся взяти участь у кількох публічних заходах цього літа, але в той же час я знаю, що найгірше ще не позаду».

Також вона подякувала всім, хто підтримує їх з Вільямом: «Я була вражена всіма тими добрими словами підтримки та підбадьорення, які отримала за останні кілька місяців. Це дійсно дуже багато важило для нас з Вільямом і допомогло нам обом пережити найважчі моменти. всім за розуміння і дякую всім тим, хто так хоробро ділився зі мною своїми історіями».

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Зазначимо, що на початку року Кейт Міддлтон перенесла операцію на черевній порожнині та перестала з'являтися на публіці. Тривала відсутність Кейт у громадському просторі породило безліч конспірологічних теорій у тому, що сталося з нею насправді. У результаті Кейт довелося виступити з відеозверненням, у якому вона розповіла, що у неї діагностували рак. Жодних інших офіційних коментарів про стан її здоров'я з того часу не було, але інсайдери розповідали, що принцеса зіткнулася з ускладненнями через хіміотерапію.

З онкологічним захворюванням зараз також бореться ще один член королівської сім'ї — батько принца Вільяма, король Чарльз III. Однак хвороба не завадила йому продовжувати виконувати свої офіційні обов'язки.

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Раніше «ФАКТИ» писали, що інсайдери на 100% впевнені, що Кейт Міддлтон повернеться, щоб знову бути принцесою Уельською і продовжувати ту величезну роботу, яку вона робила раніше. Це станеться, коли настане час, і вона буде готова. Дуже важливо, щоб вона отримала схвалення від своїх лікарів.

Фото instagram.com/princeandprincessofwales/

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