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Стиль життя

Квітковий бум в прикрасах: які та з чим носити

21:36 6 липня 2024
брошка зі смоли

Здається, такого квіткового буму в прикрасах ще ніколи не було. У тренді — брошки та сережки з епоксидної смоли з незабудками, ромашками, волошками… Іноді дизайнери використовують лише пелюстки. І це теж дуже красиво та вишукано.

Дуже популярні брошки та кулони з вишивкою. Найпопулярніша квітка — троянда.

Ніжний та вишуканий вигляд мають тканинні квіти з шовку, атласу, шифону.

Також залишаються популярними квіткові прикраси з полімерної глини та бісеру.

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Квіткові прикраси мають найкращий вигляд на однотонних сукнях та блузах. На строкатій тканині вони просто «загубляться».

Квіткові прикраси сьогодні на піку моди

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Дуже стильний вигляд мають тканинні квіткові прикраси зі стрічок того ж кольору, що й вбрання. Відрізнятися може відтінок. Квіткові брошки мають чудовий вигляд на тканинах у клітину та смужку.

У тренді фантазійні квіти. Вони можуть бути синього, зеленого, бежевого та чорного кольору. Такі прикраси пасуватимуть до вбрання з деніму.

Квіти зі стрічок мають дуже стильний вигляд

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До речі, джинсова троянда також приверне увагу.

Квітковою брошкою можна прикрасити кишеню сукні чи рукав. Також кокетливий вигляд вона матиме на капелюшку.

Раніше про секрети італійського стилю та лайфхаки італійок, які варто взяти до уваги, «ФАКТАМ» розповіла фешен-експертка Світлана Батрак.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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