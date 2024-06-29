Італійський стиль вважається зразком смаку. Невипадково чимало всесвітньо відомих дизайнерів родом з Італії. Джорджо Армані (який дав п'ять порад, як навіть без грошей виглядати модною і бути щасливою ), Валентино Гаравані, Міучча Прада, Доменіко Дольче, Стефано Габбана, Джані Версачче, Роберто Каваллі — і це далеко не всі імена… Багато італійських модельєрів стали інноваторами у світовій індустрі моди. У чому секрет італійського стилю, яким захоплюється весь світ? Які його особливості? І які лайфхаки італійок варто взяти на замітку? Про все це «ФАКТИ» розпитали українську фешен-експертку Світлану Батрак, яка зараз мешкає в Італії.

«Італійки практично не носять футболок, воліють блузи та топи»

— На мій погляд, «італійський стиль» — це гармонія не лише в одязі та аксесуарах, а й у відчутті себе в цьому стилі, — каже Світлана Батрак. — Він такий, як самі італійці: трохи розслаблений, але енергійний, елегантний, але не епатажний, вірний традиціям, але сучасний. І головне — легкий! В образі має відчуватися легкість та радість життя. Італійці, нащадки великих художників, поетів і музикантів, мають внутрішнє безпомилковє почуття прекрасного. Таке враження, що в них за це відповідає окрема хромосома. У кожному регіоні Італії є свої особливості. На півночі одяг стриманіший, а на півдні — яскравіший і ефектніший.

ВІДЕО ДНЯ

— Які ж вбрання носять італійки у літній період?

— Вони практично не носять футболок, воліють блузи та топи. Любительки суконь, звичайно, є, але у більшості в пріоритеті штани. Яскраві і барвисті кольори в одязі не особливо приживаються. Улюблений

колір — чорний. Крім нього італійки вибирають спокійні, природні кольори. Що старша синьйора, то елегантніший у неї вигляд і одяг.

Що старша синьйора, то елегантніший вигляд вона має й одягається. Юні італійки здебільшого віддають перевагу чорно-білому лаконічному одягу: ультракороткі шорти з топом, що облягає, або широкі штани з тим самим топом. І обов'язково кеди або кросівки. Популярні раніше літні чоботи вже не актуальні. В італійської модниці завжди має бути щось із нової колекції, обов'язково відповідне до нагоди і бажано брендове.

— Часто можна почути, що чорний колір не для літа. Чому ж італійки так люблять носити у спеку чорні сукні?

— Вони вважають цей колір найелегантнішим і завжди доречним. Крім того, він вигідно виділяється на тлі яскравої італійської природи. А ще підкреслює красу засмаги. Зізнаюся, я не любила чорний колір у своєму гардеробі. Але зараз він мені почав подобатися. І, до речі, на чорному добре виділяються прикраси.

РЕКЛАМА

«Зараз дуже модні ланцюжки з різнокольоровими каменями, які виглядають як льодяники»

— Дуже гарні італійські ярусні спідниці.



— Вони — більше літній варіант, що демонструє об'єм і рух, як вітер, що заплутався у волоссі або подолі сукні. Це красиво на фото і відео. Але на вулицях міст жінок у таких спідницях можна побачити не так часто.

— А як ставляться до мережива?

РЕКЛАМА

— Італія не тільки родоначальниця і законодавиця мережив у Європі, а й усі ці століття в їх створенні залишається найкращою. На вулицях же цей тренд себе практично не проявляє. Але любов італійців до мережива ви побачите одразу, увійшовши в їхні будинки. «Бабусині мереживні серветки» на меблях тут всюди.

— А що можна сказати про улюблені прикраси італійських модниць?

— Італійки люблять прикраси — і чим їх більше, тим краще. Але здебільшого це не коштовності. Великі та масивні прикраси, як правило, вибирають старші жінки. Юні модниці люблять багато ланцюжків різної товщини з помітними кулонами. Зараз дуже модні ланцюжки з різнокольоровими каменями, які виглядають як льодяники. Сонцезахисні окуляри — обов'язковий елемент образу. Без них, на мою думку, італійки взагалі з дому не виходять. Але зверніть увагу, що на голову окуляри не прибирають. Якщо знімають окуляри, переважно носять на ланцюжку на шиї.

В Італії сонцезахисні окуляри – обов'язковий елемент образа

— Не можу не запитати про такі улюблені в Італії браслети.

— Італійка може вдягнути одночасно кілька браслетів різних форм і розмірів. Золото, срібло, натуральне каміння — все це дивовижним чином поєднується між собою та з усім одягом. А ще в Італії дуже люблять вінтажні та антикварні прикраси, які передаються в сім'ях у спадок.

Італійки дуже люблять носити браслети

«Італійки обирають найкраще з того, що можуть собі дозволити»

— Які нові тренди ви спостерігаєте саме цього літа?

— Найпомітніший тренд — повернення яскравих кольорів. Особливо червоного та зеленого у всіх його відтінках. Приглушений шартрез (жовто-зелений відтінок) у різних тканинах і текстурах виглядає дуже благородно. Заявлені раніше «хижі» забарвлення є у всіх колекціях, лише «тотал леопард» на італійках не зустрінеш, вони вибирають один акцентний елемент (до речі, дуже свіжо виглядають літні капелюхи). Популярні напівпрозорі однотонні тканини з легким блиском або кольоровим омбре. В'язані топи, схожі на бабусине в'язання гачком, заполонили всі магазини, але я жодного разу їх на комусь не бачила. Літо — час купальників. Нині популярні зі стразами. З того, як швидко це розкуповують, очікується феєричний блиск на пляжах.

— Яким шарфам віддають перевагу італійки і як їх носять?

— Раніше італійки любили літні тонкі шарфи, зараз вони зникли із повсякденних образів. Зате восени та взимку шарфи — улюблені аксесуари. Які будуть модні в майбутньому сезоні, побачимо вже зовсім скоро.

— Чи носять італійки влітку головні убори?

— Природа подарувала багатьом з них розкішне густе волосся, яким вони дуже пишаються і завжди демонструють. Тому влітку на вулицях міст ви практично не побачите жінок у головних уборах. Літні капелюхи, особливо крислаті, носять на пляжі, біля басейну, на природі.

— Чого не носять італійки?

— Шорти у місті. Вони взагалі їх не дуже люблять, вважають одягом для відпочинку. Але це не стосується юних модниць, які навпаки, як я вже зазначала, носять ультракороткі шорти. А ще італійки уникають фіолетового кольору в одязі. Практично ніколи не одягнуть таке вбрання на весілля чи в театр.

— Світлано, а чого особисто ви навчилися в італійок?

— Італійок з дитинства виховують як принцес, оточують безмірною турботою та любов'ю всієї родини. Саме тому вони виростають впевненими у собі, своїй красі та винятковості. Італійки обирають найкраще з того, що можуть собі дозволити. Вони вміють любити життя та радіти кожному дню. І цьому, безперечно, варто в них повчитися.

Раніше відома стилістка з зачісок Крістіна Керестеш розповіла, які відтінки волосся зараз у тренді, а також про секрети догляду за освітленим волоссям.

Фото з альбому Світлани Батрак

8

Читайте нас у Facebook