«Зональні» відключення світла в Україні: «Укренерго» попередило про фейк

В Україні, де тривають стабілізаційні відключення електроенергії, компанія «Укренерго» повідомила про дезінформацію, що шириться Мережею.

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«Цього разу — вигадані твердження про „зональні“ відключення світла, начебто різні міста будуть віднесені до різних зон і в них буде різна тривалість відключень. Це чергове ІПСО. Вигадка не має під собою жодних підстав, крім спроби отримати нових підписників на анонімні телеграм канали, на яких не буде правдивої інформації. Будь ласка, щодо вимушених відключень електроенергії, які спричинені винятково ракетно-дроновими атаками росії, користуйтесь інформацією лише з офіційних джерел: сторінки Укренерго, Міненерго та вашого обленерго», — повідомили в компнії.

Раніше «ФАКТИ» писали, коли ситуація в енергетиці України покращиться.

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