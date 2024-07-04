Чому скриплять двірники в автівці: шість можливих причин та способи їх усунення

Скрегіт в автівці може свідчити не лише про проблеми із гальмівними колодками, а й про негаразди із склоочисниками. Такі звуки під час роботи «двірників» можуть стати надокучливою проблемою для будь-якого водія.

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Є низка способів позбутися цієї проблеми, пише «Главред».

По-перше, змастити механізми. Першочергово потрібно підняти склоочисники і перевірити, чи продовжують вони скрипіти у вертикальному положенні. Якщо вони в такому положенні також видають такий неприємний звук, то потрібно змастити усі механізми.

По-друге, оновити склоомиваючу рідину. Може виявитися, що скрип пов'язаний з недостатньою кількістю склоомиваючої рідини у спеціальному баку. У такому разі для того, щоб позбутися проблеми, потрібно буде просто долити цієї рідини до потрібного рівня.

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По-третє, перевірити гумки. Потрібно намочити лобове скло водою й увімкнути склоочисники. Якщо під час їхнього руху по склу з’явиться скрип, то потрібно буде замінити гумку або навіть всю щітку.

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По-четверте, відрегулювати притиск і гайки. Неправильний притиск і погано відрегульовані гайки фіксації можуть бути ще однією причиною, чому скриплять двірники. Треба перевірити, з якою силою вони притискаються до скла. Якщо щітки ледь-ледь рухаються по склу, то потрібно відігнути важелі. Але якщо з важелями все добре, а неприємний скрип все одно не зникає, то потрібно спробувати відрегулювати гайки фіксації.

По-п'яте, замінити пружини і важелі. Нерідко після тривалого користування важелі і пружина, яка між ними розташована, можуть ослабнути, і як наслідок під час користування склоочисниками може виникати неприємний скрип. Якщо саме послаблення важелів і пружини є причиною виникнення такого звуку, то доведеться замінити ці деталі.

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По-шосте, перевірити скло. Ще однією ймовірною причиною виникнення скрипу може стати зношування лобового скла. З часом на його поверхні можуть з’являтися сколи або невеличкі подряпини, і через це склоочисники не можуть нормально працювати. У такій ситуації доведеться робити полірування скла або навіть заміняти його.

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Фото Pixabay

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