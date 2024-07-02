Використовуйте лише в крайніх випадках: несподіваний лайфхак допоможе охолодити двигун авто у спеку

У спекотні літні дні здається, що лише нерозумний водій включить автомобільний обігрівач. Але насправді це має свої обґрунтування, пише vnedorozhnik.net.ua.

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Автомеханік Том Райлі з MyCarRecoveryLondon рекомендує водіям увімкнути автомобільний обігрівач, якщо двигун перегрівається і немає можливості зупинитися для охолодження. Це особливо важливо влітку, коли їдете по швидкісній трасі і немає можливості просто зупинитися на узбіччі.

Експерт пояснює, що включення обігріву салону допомагає відвести частину тепла від двигуна. При цьому важливо вимкнути кондиціонер, оскільки він додатково навантажує двигун. Ця порада корисна для довгих поїздок, але використовуйте її лише в крайніх випадках.

Раніше «ФАКТИ» писали, як швидко в спеку охолодити сидіння та кермо автомобіля.

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