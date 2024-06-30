Як швидко в спеку охолодити сидіння та кермо автомобіля: лайфхак для водіїв

Влітку під час спеки водії та пасажири стикаються з кількома труднощами. Одна з них — підвищення температури повітря у салоні автомобіля. І проблема полягає не тільки в тому, що в машині стає спекотно та душно, пише pixelinform.com.

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З’являється ще одна проблема — нагрівання поверхонь. Рульове колесо може стати настільки гарячим, що торкнутися нього буде неможливо. Те саме стосується і сидінь: їхня поверхня може так сильно нагрітися, що сісти буде дуже складно.

Є один простий спосіб, як можна швидко і з легкістю вирішити цю проблему. На допомогу автомобілісту прийде простий рушник.

Виріб має бути вологим. Тому знадобиться пляшка з водою (бажано, щоб на ємності був розпилювач).

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Протріть нагріті поверхні рушником. Волога, що випаровується, почне «забирати» з собою тепло. У результаті кермо та сидіння перестануть бути гарячими.

Замість рушника можна використовувати вологі серветки, призначені саме для догляду за салоном транспортного засобу: такі вироби не залишають розводів.

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Раніше «ФАКТИ» нагадали прості поради, які допоможуть заснути у спеку.

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