40.35 / 40.85 43.32 / 44.00
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Як швидко в спеку охолодити сидіння та кермо автомобіля: лайфхак для водіїв

11:47 30 червня 2024
Літня спека

Влітку під час спеки водії та пасажири стикаються з кількома труднощами. Одна з них — підвищення температури повітря у салоні автомобіля. І проблема полягає не тільки в тому, що в машині стає спекотно та душно, пише pixelinform.com.

З’являється ще одна проблема — нагрівання поверхонь. Рульове колесо може стати настільки гарячим, що торкнутися нього буде неможливо. Те саме стосується і сидінь: їхня поверхня може так сильно нагрітися, що сісти буде дуже складно.

Є один простий спосіб, як можна швидко і з легкістю вирішити цю проблему. На допомогу автомобілісту прийде простий рушник.

Виріб має бути вологим. Тому знадобиться пляшка з водою (бажано, щоб на ємності був розпилювач).

РЕКЛАМА

Протріть нагріті поверхні рушником. Волога, що випаровується, почне «забирати» з собою тепло. У результаті кермо та сидіння перестануть бути гарячими.

Замість рушника можна використовувати вологі серветки, призначені саме для догляду за салоном транспортного засобу: такі вироби не залишають розводів.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» нагадали прості поради, які допоможуть заснути у спеку.

РЕКЛАМА

140

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Садові троянди

Почастуйте троянду аспірином: ефективний спосіб позбавити королеву саду від іржі та борошнистої роси

Самогубство

У Києві знову подвійне самогубство підлітків: що відомо

куля

Дуже незвичайний тиждень: що очікує представників всіх знаків зодіаку у перші дні липня

Комар

Як позбавитися від комарів за допомогою пластикової пляшки (фото)

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту