Приїхали: експерти назвали шість ознак того, що гальма в автівці час міняти

Морозною зимою, коли гальмівні колодки підмерзають, автовласники ризикують пошкодити їх, намагаючись різко зірвати машину з місця за допомогою двигуна. У такому разі ремонту не уникнути.

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Є й інші випадки, які «сигналізують» водіям, що час заміни гальмівних дисків настав, пише «Твоя машина».

По-перше, це вібрації. Якщо при гальмуванні ви помічаєте вібрації в кермі або педалі гальма, це може вказувати на зношування або деформацію гальмівних дисків. Вібрації можуть виникати через нерівності на поверхні дисків, що знижує ефективність гальмування.

По-друге, нехарактерні звуки. Шуми, скрегіт або скрип при гальмуванні можуть бути ознакою зношування або пошкодження гальмівних дисків. Це може відбуватися через тертя між гальмівними колодками та дисками, а також через наявність тріщин або деформацій на поверхні дисків.

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По-третє, педаль провалюється. Якщо при натисканні на педаль гальма вона провалюється або виявляється м'якою, це може бути ознакою зношування гальмівних дисків або проблем з гальмівною системою в цілому. Це може свідчити про витік гальмівної рідини або деформацію дисків.

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По-четверте, відчутне биття керма. Якщо при гальмуванні ви відчуваєте биття або тремтіння керма, це може свідчити про проблеми з гальмівними дисками. Деформації або зношування на дисках можуть викликати нерівномірний розподіл гальмівного зусилля, що призводить до биття або тремтіння керма.

По-шосте, довга гальмівна відстань. Якщо ви помічаєте, що для зупинки автомобіля потрібно більше часу або відстані, ніж зазвичай, це може бути ознакою зношування гальмівних дисків або колодок. Втрата ефективності гальмування може відбуватися через зменшення тертя між колодками та дисками через їхній знос.

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По-шосте, нерівномірне знос шин. При несправності гальмівної системи, наприклад через заїдання гальмівних механізмів або неправильного зчеплення гальмівних колодок з дисками, може відбуватися нерівномірне знос шин. Це може виявлятися у вигляді нерівномірного зношування протектора на одній або декількох шинах і вказувати на проблеми з гальмами, які необхідно вирішити.

Поради автоекспертів з приводу використання «запаски» і того, чому при цьому важливо дотримуватися швидкісного режиму, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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