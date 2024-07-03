Світоліна у неймовірному поєдинку на старті Вімблдону вирвала перемогу у другої ракетки Польщі (відео)

У середу, 3 липня, друга ракетка України Еліна Світоліна (21-а у світовому рейтингу), яка не зуміла повторити своє найкраще досягнення на «Ролан Гаррос», успішно стартувала на престижному Вімблдоні із загальним призовим фондом 63 мільйони доларів.

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У поєдинку першого раунду, який був відкладений майже на добу через негоду, 29-річна одеситка насилу (за 2 години та 38 хвилин) дотиснула в трьох сетах другу ракетку Польщі, 32-річну Магду Лінетт (44-а) — 7:5, 6:7 (9), 6:3.

Вихід до другого кола престижних змагань у Великій Британії, де торік Еліна дійшла до півфіналу, приніс українці 118 тисяч 55 доларів призових до вирахування податків. Путівку в третє коло Вімблдону Світоліна оскаржить у дуелі з німкенею Юле Німайєр (90-а), яка розгромила Вікторію Голубич (67-а) зі Швейцарії — 6:2, 6:1.

До речі, до другого кола Вімблдону в одинарному розряді пробилися ще чотири українські тенісистки — Марта Костюк (18-а), Даяна Ястремська (27-а), Дар'я Снігур (130-а) та Юлія Стародубцева (153-я). На жаль, Леся Цуренко (59-а), Ангеліна Калініна (47-а) та Катерина Байндль (184-а) припинили виступи на кортах Всеанглійського клубу лаун-тенісу та крокету, заробивши за участь у першому колі по 76 тисяч доларів призових «брудними».

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Додамо, що сенсаційно зачохлила ракетку вже після першого кола і чинна чемпіонка Вімблдону чешка Маркета Вондроушова (6-а), яка програла Джесіці Боусас Манейро (83-я) з Іспанії — 4:6, 2:6.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Світоліна на US Open здобула важку вольову перемогу над олімпійською чемпіонкою з росії.

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Фото Jimmie48

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