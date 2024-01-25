Українка Ястремська не змогла пробитися у фінал Australian Open (відео)

Одна з найсильніших тенісисток України 23-річна Даяна Ястремська (93-а в рейтингу WTA), яка перемогла у чвертьфіналі чешку Лінду Носкову (50-а), не змогла пробитися до першого в історії українського одинарного тенісу фіналу Відкритого чемпіонату Австралії із загальним призовим фондом 58 млн 128 тисяч доларів.

ВІДЕО ДНЯ

У четвер, 25 січня, одеситка, будинок рідних якої в Одесі в новорічну ніч атакували росіяни, у півфінальному поєдинку поступилася у двох сетах 21-річній китаянці Чжен Ціньвень (15-а) — 4:6, 4:6.

Нагадаємо, що вихід у четвірку найсильніших у Мельбурні приніс нашій тенісистці, яка підніметься у світовому рейтингу до тридцятки найсильніших, 669 735 доларів призових до вирахування податків.

Ястремська — лише друга українська тенісистка, яка дійшла до півфіналу турніру «Великого шолома» в одинарному розряді. Раніше це тричі вдавалося Світоліній (Вімблдон-2019, 2023 та US Open-2019).

РЕКЛАМА

До речі, у вирішальному матчі Australian Open-2024 китаянка Чжен Ціньвень зіграє з другою ракеткою світу, чинною чемпіонкою турніру білорускою Аріною Соболенко, яка у двох партіях поквиталася з американкою Коко Гауфф (4-а) за поразку у фіналі US Open-2023 — 7:6 (2), 6:4.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Даяна Ястремська вибила з турніру в Мельбурні олімпійську чемпіонку Вікторію Азеренко з білорусі.

РЕКЛАМА

Фото WTA

РЕКЛАМА

162

Читайте нас у Facebook та Instagram