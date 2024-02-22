Про війну: Даяна Ястремська представила дебютну пісню українською мовою (відео)

Українська тенісистка Даяна Ястремська (29-а у світовому рейтингу), будинок рідних якої в Одесі атакував російський «шахед», випустила нову пісню Hearts («Серця»).

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Дебютну для неї композицію українською мовою 23-річна спортсменка, яка сенсаційно пробилася до півфіналу Australian Open-2024, записала разом з латвійським репером Loopout та чеським співаком RODAN.

«Це ще одне нагадування всім людям про мою країну, дітей та про те, що нам потрібна підтримка. Я знаю, що люди забувають про війну та втомлюються від неї, але нам треба бути хоробрими і триматися разом. Ця пісня про силу та зрілість», — написала Даяна Ястремська у соцмережі.

Нагадаємо, що 2020 року українська тенісистка записала пісню про нещасне кохання «Тисячі мене», а 2021-го приємно здивувала шанувальників композицією «Я тобі вірю».

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Даяна Ястремська просто в роздягальні послала фанатку путіна слідом за російським військовим кораблем.

Фото Instagram

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