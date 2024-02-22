38.34 / 38.86 41.52 / 42.23
Київ: +9
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Про війну: Даяна Ястремська представила дебютну пісню українською мовою (відео)

15:14 22 лютого 2024
Даяна Ястремська

Українська тенісистка Даяна Ястремська (29-а у світовому рейтингу), будинок рідних якої в Одесі атакував російський «шахед», випустила нову пісню Hearts («Серця»).

Дебютну для неї композицію українською мовою 23-річна спортсменка, яка сенсаційно пробилася до півфіналу Australian Open-2024, записала разом з латвійським репером Loopout та чеським співаком RODAN.

«Це ще одне нагадування всім людям про мою країну, дітей та про те, що нам потрібна підтримка. Я знаю, що люди забувають про війну та втомлюються від неї, але нам треба бути хоробрими і триматися разом. Ця пісня про силу та зрілість», — написала Даяна Ястремська у соцмережі.

Нагадаємо, що 2020 року українська тенісистка записала пісню про нещасне кохання «Тисячі мене», а 2021-го приємно здивувала шанувальників композицією «Я тобі вірю».

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Даяна Ястремська просто в роздягальні послала фанатку путіна слідом за російським військовим кораблем.

Фото Instagram

РЕКЛАМА

77

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Олексій Арестович

«Втеча» Арестовича: розвідники зробили різку заяву

Ахтем Сеітаблаєв і Валентина Хамайко

Популярна телеведуча повертається в етер

Ольга Сумська

«Огидна потвора»: Ольга Сумська емоційно відреагувала на інтерв’ю В’ячеслава Хостікоєва

дракоша

Близнюкам — хобі та шопінг, а Стрільцям — гарні можливості та перспективи: що обіцяють зорі, Анжела Перл та погода на день Милого Дракончика

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту