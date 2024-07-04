Розшукували місяць: українського журналіста знайшли мертвим у Харкові

Керівник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов, який раніше розповідав про розкритя вбивства пенсіонера підлітками, повідомив, що у Харкові виявили тіло журналіста Олександра Лапшина, який зник 29 травня.

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Як пише «Суспільне», заява про зникнення Лапшина надійшла до поліції від його родичів 30 травня. Під час розслідування поліція опитала перехожого, який знайшов тіло на мотузці з ознаками суїциду в районі Сортировки. Але особу швидко встановити не вдалося. Весь цей час рідні та близькі розшукували Олександра.

Фото зі сторінки Лапшина



«Ми мали встановити особу загиблого, бо цей чоловік перебував там довгий час і візуально підтвердити його особу було неможливо. В кишені була записка, але через спеку її неможливо було прочитати. Ймовірно, це була передсмертна записка,» — зазначив Болвінов.

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А напередодні завдяки ДНК-експертизі крапки над «і» були розставлені. «Ми маємо результати і повідомили про це родині Олександра. Офіційно причину смерті визначимо після судово-медичної експертизи, але ми маємо підстави вважати, що людина, чиє тіло знайшли в посадці, вчинила самогубство,» — додав Болвінов.

Видання пише, що до повномасштабного вторгнення Олександр Лапшин не працював у ЗМІ. Навесні 2022 року він протягом місяця працював фіксером для міжнародної агенції Reuters, має кілька публікацій на сайті «Української правди».

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Нагадаємо, що днями в столиці суіцид скоїли брат та сестра 2005 та 2006 років народження — вони стрибнули з багатоповерхівки в районі станції метро «Лівобережна».

Фото зі сторінки Олександра Лапшина

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