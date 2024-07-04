Учасники АТО мають право на дострокову пенсію: у ПФУ розповіли, який страховий стаж для цього потрібний

У Пенсійному фонді України, де раніше розповідали, на які доплати мають право непрацюючі військові-пенсіонери, пояснили, який страховий стаж має бути у учасників АТО, які мають право на призначення дострокової пенсії за віком.

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В ПФУ зазначають, что право на таку пенсію мають особи з числа учасників антитерористичної операції, яким встановлено статус учасника бойових дій, — після досягнення чоловіками 55 років, жінками — 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок.

До учасників АТО та членів їх сімей, які мають право на призначення дострокової пенсії за віком, відносяться:

військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейські, які брали участь в АТО в районах її проведення;

військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейські, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих при захисті Батьківщини або при виконанні інших обов’язків військової служби (службових обов’язків), або внаслідок захворювання, пов’язаного з безпосередньою участю в АТО в районах її проведення;

дружини (чоловіки), якщо вони не взяли повторний шлюб, і батьки військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейських, які померли (загинули) у період проходження військової служби (виконання службових обов’язків) чи після звільнення зі служби, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих при виконанні обов’язків військової служби (службових обов’язків), захворювання, пов’язаного з безпосередньою участю в АТО в районах її проведення;

особи, які у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, брали безпосередню участь в АТО, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО в період її проведення, яким надано статус учасника бойових дій;

особи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в АТО, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО в період її проведення у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, яким надано статус особи з інвалідністю внаслідок війни;

особи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в АТО, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах її проведення у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, яким надано статус особи з інвалідністю внаслідок війни;

особи з числа резервістів і військовозобов’язаних, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в АТО, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО в період її проведення, яким надано статус учасника бойових дій;

особи з числа резервістів і військовозобов’язаних, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в АТО, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО в період її проведення, та яким надано статус особи з інвалідністю внаслідок війни;

дружини (чоловіки), якщо вони не взяли повторний шлюб, і батьки, яким надано статус особи, на яку поширюється чинність Закону № 3551, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, загинули (зникли безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час виконання такими добровольчими формуваннями завдань АТО, перебуваючи безпосередньо в районах АТО в період її проведення;

дружини (чоловіки) резервістів і військовозобов’язаних, якщо вони не взяли повторний шлюб, і батьки, яким надано статус особи, на яку поширюється чинність Закону № 3551, які брали безпосередню участь в АТО, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО у період її проведення, та загинули (зникли безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в АТО, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО в період її проведення.



Розмір дострокової пенсії за віком визначається згідно з нормами Закону № 1058 та залежить від заробітку та страхового стажу кожної особи. До такої пенсії встановлюються надбавки та підвищення, передбачені чинним законодавством, право на встановлення яких підтверджується відповідними документами. Заяву про призначення дострокової пенсії учасникам АТО та членам їх сімей можна подати онлайн — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

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Нагадаємо, що певні категорії українців, у тому числі й ті, хто захищав Батьківщину, отримають одноразову грошову виплату до Дня незалежності України.

Фото з сайту Запорізкої ОДА

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