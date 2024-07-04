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Суспільство та люди

«Укрзалізниця» змінює умови онлайн-продажу квитків на поїзди за кордон: що важливо знати

14:01 4 липня 2024
Потяг

«Укрзалізниця», яка нещодавно запровадила новий сервіс для родичів поранених військових, повідомляє про зміну часу відкриття онлайн-продажів на міжнародні поїзди.

В компанії зазначають, що таким чином хочуть «стабілізувати трохи перевантажений застосунок».

Отже, з 4 липня продажі стартуватимуть наступним чином:

  • Польський напрямок (Перемишль, Дорохуськ, Хелм, Варшава) — старт продажів о 09:00, глибина — 20 діб до дати відправлення;
  • Словацький та австрійський напрямки — о 08:00, глибина 20 діб;
  • Молдовський напрямок — о 08:00, глибина 30 діб.

Усі продажі стартують одночасно на сайті «Укрзалізниці» та в застосунку. Відкриття продажів на всі внутрішні рейси залишиться о 08:00.

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«Крім того, починаємо поступове переведення продажу квитків на новий сайт, (https://booking-new.uz.gov.ua/) міжнародні квитки на старому сайті стануть недоступними», — додали в «УЗ».

Нагадаємо, що в «Укрзалізниці» готуються до пом'якшення умови перевезення у потягах тварин.

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Фото зі сторінки «УЗ»

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