«Укрзалізниця» змінює умови онлайн-продажу квитків на поїзди за кордон: що важливо знати
«Укрзалізниця», яка нещодавно запровадила новий сервіс для родичів поранених військових, повідомляє про зміну часу відкриття онлайн-продажів на міжнародні поїзди.
В компанії зазначають, що таким чином хочуть «стабілізувати трохи перевантажений застосунок».
Отже, з 4 липня продажі стартуватимуть наступним чином:
- Польський напрямок (Перемишль, Дорохуськ, Хелм, Варшава) — старт продажів о 09:00, глибина — 20 діб до дати відправлення;
- Словацький та австрійський напрямки — о 08:00, глибина 20 діб;
- Молдовський напрямок — о 08:00, глибина 30 діб.
Усі продажі стартують одночасно на сайті «Укрзалізниці» та в застосунку. Відкриття продажів на всі внутрішні рейси залишиться о 08:00.
«Крім того, починаємо поступове переведення продажу квитків на новий сайт, (https://booking-new.uz.gov.ua/) міжнародні квитки на старому сайті стануть недоступними», — додали в «УЗ».
Нагадаємо, що в «Укрзалізниці» готуються до пом'якшення умови перевезення у потягах тварин.
Фото зі сторінки «УЗ»178
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