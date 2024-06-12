Для родичів поранених військових запроваджують нову послугу на залізниці

В Україні, де нещодавно відома телеведуча влаштувала «квитковий скандал» у міжнародному поїзді, «Укрзалізниця» запровадила новий сервіс для родичів поранених військових. Про це повідомили в компанії.

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«Наші поїзди продовжують евакуацію поранених захисників. Вони повністю автономні й оснащені всім, що необхідно для безпечного перевезення та надання медичної допомоги. Але з міркувань безпеки та медичних вимог тут не передбачені місця для проїзду родичів поранених військових. Тож якщо ваших рідних, які проходять реабілітацію після поранень, терміново перевозять нашими медичними поїздами, а квитків у цей момент немає, то можна оформити заявку: 0800 503 222; https://services.uz.gov.ua/military. Для викупу спеціальної броні в касі необхідно надати оригінал або копію посвідчення УБД вашого пораненого родича, а також документ, що підтверджує вашу спорідненість», — йдеться у повідомленні.

В компанії нагадали, що в «Укрзалізниці» працює безкоштовна гаряча лінія для підтримки військовослужбовців та їхніх родин: 0800 503 222.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно «Укрзалізниця» оголосила про запуск оновленого сайту для купівлі залізничних квитків із розширеним функціоналом.

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