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Суспільство та люди

Без переносок «жорсткої конструкції»: «Укрзалізниця» підготувала нові правила для перевезення тварин

15:21 3 липня 2024
кіт

«Укрзалізниця», яка нещодавно оновила свій сайт, підготувала зміни до правил перевезення тварин.

«Повертаємось до обіцяних оновлень! Ми вивчили тонни фідбеку, досвід залізниць-партнерів, залучили експертів UAnimals, юристів, колег з Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури — і вже подали на затвердження зміни, які готові з вами обговорити та врахувати інтереси власників тварин та всіх, хто по-різному причин уникає контакту з ними», — йдеться у повідомленні.

За новими правилами пропонується відмовитися від визначення «жорстка конструкція». Тепер підійде сучасний рюкзак для тварин, тільки з водонепроникним абсорбуючим дном.

Також пропонується:
— для малих тварин до 45 см у холці дозволять тимчасове перебування без переноски — для здорової активності та/або сну на полиці купе,

— для великих собак від 45 см дозволять проїзд ще й у вагонах СВ та РІЦ (RIC) за повного викупу купе,

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— для великих собак в Інтерсіті+ проїзд теж стане можливим — за умови викупу всіх місць, що розміщені єдиним блоком у ряду,

— будь-які службові собаки представників Сил оборони зможуть безоплатно їхати в усіх типах вагонів — з намордником і повідком.

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Зазначається, що новими правилами передбачена заміна місця пасажирам, які відчуватимуть дискомфорт чи алергійну реакцію від сусідства із твариною.

Перед затвердженням проєкт наказу з усіма змінами буде винесено на громадське обговорення, щоб врахувати інтереси всіх пасажирів та забезпечити комфорт кожного під час поїздки.

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«ФАКТИ» писали, що «Укрзалізниця» запровадила новий сервіс для родичів поранених військових.

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