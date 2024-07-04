Вибігав на поле голим і 74 дні не приймав душ: чемпіон Європи з футболу шокував зізнаннями (фото, відео)

Доки збірна Данії, яка вилетіла з Євро-2024 в 1/8 фіналу від німців, аналізує свій виступ у Німеччині, колишня зірка національної команди, чемпіон Європи 1992 року 61-річний Ларс Ельструп вразив футбольний світ вогняною автобіографічною книгою «Нещасний герой», повідомляє Marca.

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Колишній нападник збірної Данії зізнався, що його проблеми із психологічним здоров'ям почалися ще під час тріумфального для представників півночі Євро-1992. Футболіст, який забив вирішальний гол у ворота французів та вирішальний пенальті у півфіналі з голландцями, у фіналі з німцями (2:0)… боявся виходити на поле.

«Все розпочалося за два дні до фіналу. До цього моменту мені дуже хотілося взяти участь у чотирьох попередніх іграх. Навіть бути у складі. Але щось змінилося, і мені вже не хотілося грати у фіналі… Я боявся зазнати невдачі», — зізнався Ельструп.

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Талановитий форвард, в активі якого 13 м'ячів у 34 матчах за збірну Данії, через рік після завоювання титулу чемпіона Європи несподівано покинув футбол (у 30 років) і вступив у секту «Дикі гуси» з новим ім'ям Дарандо («Річка, що впадає в море»). Кілька років він провів у медитаціях, впадаючи в депресію і неодноразово намагаючись накласти на себе руки. Аж 74 дні ексфорвард, за його ж зізнанням, не приймав душ, оскільки «якоїсь миті зі зливного отвору в душі полізла трава», і не виходив з дому. Крім того, Ельструп був на два місяці ув'язнений за те, що побив школяра.

А 1999-го ім'я Ларса Ельструпа знову з'явилося на сторінках преси, коли він оголеним вибіг на футбольне поле під час матчу елітного дивізіону чемпіонату Данії «Рандерс» — «Сількеборг».

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«Дуже сумно бачити його таким, він один із героїв цього міста», — зізнався тоді президент ФК «Рандерс» Міхаель Гравгорд.

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На щастя, з січня 2022 року Ларс Ельструп, який виступав на батьківщині за «Рандерс», «Брондбю» та «Оденсе», у Нідерландах за «Фейєноорд», а в Англії за «Лутон», подолав свої проблеми з психічним здоров'ям. «Я сильніший, ніж будь-коли. Я розділив своє життя на етапи, і цей останній етап тепер триває понад два роки», — зізнався чемпіон Європи, який мешкає в Оденсе.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишній футболіст збірної Данії Стіг Тьофтінг розповів страшну історію свого життя.

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