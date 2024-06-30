Німеччина у шикарній грі, яку перервали на пів години, не пустила данців у чвертьфінал: відеоогляд матчу Євро-2024

У суботу, 29 червня, слідом за поєдинком Швейцарія — Італія (2:0) у Дортмунді відбувся ще один матч 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу, з якого, на жаль, вилетіла збірна України. При цьому зустріч Німеччина — Данія на 35-й хвилині була перервана англійським рефері Майклом Олівером майже на пів години через блискавки над стадіоном (а ще зливу, грозу та град).

ВІДЕО ДНЯ

Євро-2024. 1/8 фіналу

Німеччина — Данія — 2:0

Голи: Хаверц (53, з пенальті), Мусіала (68).

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Попри рідні стіни та статус фаворита, уболівальники бундестим з побоюванням чекали протистояння з півфіналістами Євро-2020 данцями. І було від чого. На великих турнірах Німеччина та Данія перетиналися чотири рази, здобувши по дві перемоги. Та й в останніх чотирьох зустрічах суперників представники півночі тричі виборювали нічию.

Окрім примх небесної канцелярії, вболівальники побачили на домашній арені дортмундської «Боруссії» класний футбол. З обох боків. З двома незарахованими голами (на 4-й хвилині німця Шлоттербека та на 48-й данця Андерсена), з жовтими картками обом головним тренером та з обопільними шансами на перемогу.

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Але ж данці свої моменти не використали (голкіпер німців Нойєр у свої 37 років все ще дуже надійний), а ось бундестім кілька моментів все-таки не запоров — 2:0.

1:0 Хаверц (53-а хв., з пенальті)

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2:0 Мусіала (68-а хв.)

Команда наймолодшого тренера турніру Юліана Нагельсманна — у чвертьфіналі, де на неї 6 липня в Дюссельдорфі чекає протистояння з переможцем пари Іспанія — Грузія, які зіграють одна з одною 30 червня.

Нагадаємо, що решту пар 1/8 фіналу сформували: Англія — Словаччина (30 червня), Франція — Бельгія, Португалія — Словенія (1 липня), Румунія — Нідерланди, Австрія — Туреччина (2 липня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дружина Сергія Реброва підбила підсумок виступу збірної України на чемпіонаті Європи.

Фото ЕРА

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