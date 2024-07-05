Робили селфі для ворога: СБУ затримала жіночу агентурну групу фсб, яка коригувала ракетні удари по Одесі

В Одесі, де місяць тому сталася сильна пожежа після прильоту російського «Іскандера», Служба безпеки нейтралізувала агентурну групу фсб. До її складу входили три мешканки міста віком від 19 до 23 років, які працювали у місцевій кав’ярні.

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Завербовані ворогом жінки за вказівкою російської спецслужби готували масований ракетно-дроновий удар по військовій інфраструктурі обласного центру, а щоб встановити координати потенційних цілей, — обходили місто під виглядом дружніх прогулянок. Коли ж потрібний їм об'єкт був поруч, агентки фотографувались на його фоні, роблячи прив’язку до місцевості.

Найбільше ворога цікавили локації ТЦК та медустанов, де проходять лікування українські захисники, повідомили у СБУ.

Також фігурантки намагалися виявити бойові позиції підрозділів ППО та берегової охорони, які обороняють місто з повітря та морської акваторії.

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Фрагмент листування з ворогом

Зроблені «селфі» агентки відправляли месенджером своєму куратору з фсб, а для конспірації під час листування ховалися за вигаданими нікнеймами, а також використовували анонімний чат.

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Зрадниці обрали анонімні "позивні"

За кожне виконане завдання фігурантки отримували від рф грошову «винагороду», при цьому просили окупантів про «своєчасну евакуацію» та працевлаштування в одну з російських спецслужб.

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Однак, СБУ зірвала плани ворога, задокументувала агентурну групу та затримала всіх трьох фігуранток, коли вони готували «звіт» до фсб.

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена групою осіб в умовах воєнного стану).

Зловмисниці перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, що раніше в тій же Одесі викрили мережу блогерів-зрадників, які виконували подвійне завдання ворога — намагалися зірвати мобілізацію та «зливали» розташування військових ЗСУ на території міста.

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