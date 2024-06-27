Намагалися зірвати мобілізацію та «зливали» локації ТЦК фсб: в Одесі викрили мережу блогерів-зрадників

В Одесі СБУ затримала мережу зрадників, які допомагали російським загарбникам. Затримані блогери намагалися зірвати мобілізацію та «зливали» розташування військових ЗСУ на території міста.

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За даними спецслужби, зловмисники знімали провокативні стріми та публікували фейкові повідомлення про українських військових, а також представників ТЦК.

Крім того, блогери поширювали координати блокпостів та маршрути переміщення мобільних груп місцевих військкоматів.

Окупанти могли використати цю інформацію для підготовки повітряних ударів по місцях зосередження українських захисників.

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Серед затриманих — подружжя одеситів, яке зливало локації ЗСУ до проросійського Телеграм-каналу із загальною аудиторією понад 200 тисяч користувачів.

За наявними даними, цей інтернет-ресурс адмініструють представники фсб, які таким чином збирають інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони.

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Окрім подружжя, СБУ затримала ще одного місцевого жителя, який зливав інформацію у цей же Телеграм-канал.

Також затримано чотирьох мешканців Одеси, що намагалися зірвати мобілізацію через пости у спеціалізованих групах і чат-ботах популярних месенджерів. Серед них — адміністратор регіонального Телеграм-каналу з 15-тисячною аудиторією.

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Там фігурант поширював актуальні локації військовослужбовців ТЦК і закликав своїх підписників долучатися до підривної діяльності на користь рф.

Під час обшуків у фігурантів вилучено мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами злочинних дій.

Затриманим загрожує до 8 років позбавлення волі.

«ФАКТИ» також повідомляли, що СБУ викрила мережу ділків нелегального бізнесу, які продавали зброю криміналітету.

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