Лідер збірної Англії серйозно покараний УЄФА: чи зіграє Беллінгем у чвертьфіналі Євро-2024 (відео)

Один із лідерів збірної Англії з футболу Джуд Беллінгем, який фантастичним голом врятував «Трьох левів» від вильоту з Євро-2024, покараний УЄФА за непристойний жест наприкінці основного часу зустрічі 1/8 фіналу зі словаками.

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Знаменитий одноклубник Андрія Луніна в «Реалі» піддався покаранню за рух рукою біля паху. УЄФА оштрафував Джуда Беллінгема на 30 тисяч євро та умовно дискваліфікував на один матч із випробувальним терміном в один рік. Сам півзахисник збірної Англії назвав свою витівку «жартівливим жестом у бік близьких друзів».

Дискваліфікація має умовний характер і стане реальною, якщо подібний інцидент повториться протягом року.

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Таким чином, один із найкращих бомбардирів чемпіонату Іспанії зможе зіграти 6 липня у Дюссельдорфі у чвертьфіналі чемпіонату Європи проти Швейцарії.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в одного з лідерів збірної Англії під час Євро-2024 народилася третя дитина.

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Фото РА

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