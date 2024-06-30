Англія з фантастичним голом Беллінгема на 90+5-й хвилині врятувалася від вильоту і в овертаймі вибила словаків з Євро-2024: відеоогляд матчу

У неділю, 30 червня, після поєдинків Швейцарія — Італія (2:0) та Німеччина — Данія (2:0) відбувся ще один матч 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу, який триває у Німеччині, але вже без участі збірної України. І який матч!

ВІДЕО ДНЯ

Євро-2024. 1/8 фіналу

Англія — Словаччина — 2:1 у додатковий час

Голи: Беллінгем (90+5), Кейн (91) — Шранц (25).

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Після невиразного виступу у групі (і при цьому виході з першого місця) лише ледачий не критикував на Туманному Альбіоні Гарета Саутгейта та його підопічних. Мовляв, скільки можна застосовувати ту саму тактику, скільки можна демонструвати нудний футбол. Де Кейн, де Беллінгем? Словом, вильоту від Словаччини їм точно не пробачили б. Своєю чергою, команда італійця Франческо Кальцони, яка обіграла в групі Бельгію (1:0), і так уже стрибнула вище за голову. Хоча, зрозуміло, не проти була створити ще одну сенсацію.

І в першому таймі «жертві» України це вдалося, якнайкраще. Гол Шранца шокував Туманний Альбіон — 0:1 без жодного удару англійців у площину воріт за 45 хвилин.

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Після перерви віцечемпіони Європи пішли ва-банк: дуже небезпечний удар головою Кейна, «постріл» у штангу Райса та… фантастичний гол ударом у падінні через себе (єдиним для англійців в площину воріт в основний час!) Беллінгема на 90+5-й хвилині.

Не встигли словаки пережити те, що трапилося, як найкращий бомбардир в історії «Трьох левів» Кейн у першій же атаці в овертаймі приніс Англії валідольну перемогу — 2:1.

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Путівку до півфіналу Євро-2024 англійці оскаржать 5 липня у Штутгарті зі Швейцарією.

Нагадаємо, що решту пар 1/8 фіналу сформували: Іспанія — Грузія (30 червня), Франція — Бельгія, Португалія — Словенія (1 липня), Румунія — Нідерланди, Австрія — Туреччина (2 липня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в одного з лідерів збірної Англії під час Євро-2024 народилася третя дитина.

Фото ЕРА

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