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Злагодження білоруських та китайських підрозділів: що відбувається на військовому аеродромі «Барановичі» (фото)

12:51 6 липня 2024
китайські військові в Білорусі

До білорусі, яка остерігається ударів з боку України, прибули військовослужбовці армії Китаю. Літак з Піднебесної уперше приземлився на військовий аеродром «Барановичі». Військові Народно-визвольної армії Китаю планують взяти участь у спільних навчаннях із білоруськими солдатами. Як заявляється, спільне тренування дозволить обмінятись досвідом, провести злагодження білоруських та китайських підрозділів. Про це повідомили у Міноборони білорусі.

Китайські військові прибули до білорусі

«Зазначимо, що першим успішним елементом цих навчань для 61-ї винищувальної авіабази можна вважати освоєння англійської мови для розуміння „китайської англійської“ в умовах стресу (посадка іноземного літака) та подальшої взаємодії на тренуваннях після стількох років роботи з росіянами», — йдеться в повідомленні.

У відомстві також показали кадри, як зустрічали іноземних гостей. Зокрема — хлібом та сіллю.

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Іноземних гостей зустрічали хлібом та сіллю

У Міноборони білорусі додали, що спільне антитерористичне тренування дозволить обмінятися досвідом та створити фундамент для подальшого розвитку білорусько-китайських відносин у сфері спільної підготовки військ.

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Навчання триватимуть з 8 по 19 липня 2024 року.

Раніше лідер білорусі лукашенко дав зрозуміти, що Китай, Північна Корея, росія і білорусь нібито негласно домовилися між собою про створення військового союзу «нової формації».

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