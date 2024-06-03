Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко, до якого нещодавно прилітав путін, на нещодавньому засіданні штабу МО білорусі перебував у піднесеному настрої і був вельми балакучим. З «геополітичної каші в його голові» присутнім стало остаточно зрозуміло, що білорусь негласно є частиною нового великого військового блоку. З його розпоряджень і доповідей керівників МО і КДБ присутнім стало зрозуміло, що Мінськ вступив у якусь фазу керованого кремлем і Китаєм плану, повідомляє опозиційний телеграм-канал «Беларуская выведка».

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«лукашенко запевнив присутніх, що, щоб відстояти всі досягнення, „доведеться і нам скоро воювати“. Але наголосив, що воювати білорусь буде „по-новому“ і не так, як це прийнято розуміти. Китай, Північна Корея, росія і білорусь нібито негласно домовилися між собою про створення військового союзу „нової формації“, здатного за допомогою всього набору заходів, від гібридної війни до ядерного протистояння, десятиліттями ефективно стримувати Захід і їхніх союзників. Він також повідомив про настання „нової ери безпеки“ і швидке приєднання до коаліції Ірану».

лукашенко, йдеться у публікації, віддав наказ вжити низку заздалегідь підготовлених заходів для чинення тиску на кордон ЄС. Підкреслив, що настав час…

«Водночас він запевнив, що не тільки білорусь „давитиме“ сусідів, кожен учасник блоку зробить свій внесок у загальний план боротьби і мовляв скоро всі це побачать. Судячи з останніх перестановок у КДБ і МО, тривають підготовчі дії до ескалації. Наші джерела підкреслюють, що чим більше лукашенко робить публічних виступів із посилом „головне не вплутатися у війну“, тим ближче він підходить до межі безпосередньої в ній участі. Цими заявами він готує населення до наративу „це не я, це все вони почали, я завжди говорив тільки про збереження миру“. Хочемо ще раз попередити Польщу і Литву. Будьте готові до гібридних атак, зміцнюйте обороноздатність кордону, зміцнюйте стратегічні тили і будьте готові до масштабних і небачених досі за загрозою прикордонних інцидентів. Швидка ескалація і дестабілізація кордону ЄС — частина відповідальності лукашенка перед його новим блоком».

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Сигналом до масштабних дій, зазначають автори каналу, можуть послужити синхронні зміни в геополітичній обстановці на Далекому сході (Китай — Тайвань, Пхеньян — Сеул), політичні події в США та Ізраїлі.

«Бомбардування кулями зі сміттям і екскрементами з КНДР у бік Сеула — це один із сигналів до початку масштабної ескалації і скоординованих дій «нової осі зла».

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Раніше повідомлялося, що включення білорусі у війну може спонукати країни Північноатлантичного альянсу втрутитися для подальшого зміцнення оборони України.

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