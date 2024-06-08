Відомо, що вже 15 країн дали дозвіл Україні бити їхньою зброєю по військових об’єктах на території рф. Своєю чергою міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс додав, що в разі розміщення росією законних військових цілей на території білорусі, Україна має право завдавати ударів по них. З цим погодився і політолог Олег Лісний, пише uatv.ua.

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«Зараз ось ця „пірамідка з доміно“ почала падати в бік України. Ось уже є заяви 15 країн. І навіть перші результати ударів по військових цілях у рф. Це прекрасно. Географію треба розширювати, — зазначив Лісний. — лукашенко чудово розуміє, що українська зброя дістане скрізь. Водночас Україні не вигідно збільшувати кордон зіткнення з ворогом. Але якщо буде необхідна зброя, політична воля і, найголовніше, загроза з боку білорусі, то це цілком можна допустити».

Політолог додав, що хотів би, щоб дії поки що географічно розширювалися глибше в росію.

«І щоб лукашенко теж боявся. Бо якщо Україні дозволяють бити по рф, то наступним буде дозвіл бити по території його країни», — констатує політолог.

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Нагадаємо, що після візиту путіна у Мінськ, лукашенко заявив, що білорусь скоро вступить у війну.

Раніше білоруський диктатор відрапортував про завершення постачання російскої ядерної зброї в його країну.

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