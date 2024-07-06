Знавці східної філософії склали східний гороскоп на тиждень із 8 по 14 липня, пише slovofraza.com.

Щур

Ваш комфорт залишиться непохитним, незважаючи на метушню навколо вас. Не варто турбуватися про можливі причини для тривоги — краще пливти за течією та не сходити з обраного шляху. Всесвіт може відібрати у вас щось дороге, щоб дати натомість щось нове, але таке життя: ми щось купуємо і щось втрачаємо. Зараз саме час навчитися сприймати те, що відбувається, простіше.

ВІДЕО ДНЯ

Бик

Для вас, Бики, знаки Всесвіту будуть особливо явними у найближчий період. Уникайте категоричних і поспішних рішень, будь то в коханні, на роботі чи вдома. Життя може перевернутися з ніг на голову, але у позитивному ключі. Важливо вловити дух моменту та зрозуміти суть змін. Найпростіший спосіб уникнути проблем — не давати порожніх обіцянок собі та іншим.

Тигр

Тиграм слід бути максимально чесними та відкритими з тими, кого вони поважають та люблять. Ваші життєві сили швидко відновлюватимуться, тому займайтеся спортом без страху. Це також чудовий час для відпочинку, самоаналізу та духовних пошуків. Важливо активно відпочивати у вільний час, уникаючи усамітнення. Зараз головне — не боятися змін.

РЕКЛАМА

Кролик

Кролики матимуть змогу притягувати бажане силою думки. Реальність, що формується навколо них, вимагає правильного сприйняття. Не варто боятися мріяти та вірити у свої сили. Можна вирішувати проблеми самостійно або звернутися по допомогу до близьких. Слідуйте поклику серця і довіртеся своїй інтуїції — вона вас не підведе. Поради оточуючих можуть бути корисні.

Дракон

Щоб бажання справдилися, Драконам потрібно вийти на новий рівень мрій. Чим більше вони хотітимуть, тим більше отримають, але при цьому важливо зберігати здоровий глузд. Вихідні будуть особливо сприятливими. Експерти вважають, що саме тим часом Дракони зможуть здійснити давню мрію.

РЕКЛАМА

Змія

Енергетика Всесвіту стане менш помітною для Змій, але ймовірність раптових проблем чи щастя залишиться високою. Світобудова розбавить повсякденну рутину та привнесе позитив у їхні справи. Настав час виявити приховані таланти, дати волю уяві та не боятися дивитися на світ під новим кутом.

Кінь

Цього тижня Коні будуть сповнені сил та енергії для будь-яких справ. Головне — уникати імпульсивності у коханні та стосунках з людьми. Спокій і дипломатія допоможуть зберегти, знайти чи зміцнити кохання. Це чудовий час для прийняття серйозних рішень та для самовдосконалення. Коні можуть займатися тим, що їм подобається, і досягати успіху в цьому.

РЕКЛАМА

Коза

Тиждень буде важливим для Кіз, на думку фахівців у галузі фен-шуй. Найближче майбутнє обіцяє успішне вирішення проблем. Ті, хто швидко адаптується до змін, досягнуть успіху у справах та любові. Не бійтеся ризикувати, але робіть це з розумом. Слухайте свою інтуїцію, щоб стати значно успішнішим у цей час.

Мавпа

Мавпам потрібно навчитися керувати емоціями, щоб уникнути невдач у всіх сферах життя цього сприятливого тижня. Всесвіт створить сприятливі умови для кохання та нових знайомств. Тиждень також буде вдалим у роботі. Настрій буде стабільним і з'явиться бажання рухатися вперед. З 8 по 14 липня знайдіть час для домашніх справ та вирішення нагальних проблем.

Півень

Приховані бажання людей, народжених у рік Півня, вийдуть на поверхню, показуючи їхнє справжнє обличчя. Всесвіт допоможе використати це для підвищення енергетики та посилення біополя. Світобудова підкаже, як правильно сприймати ситуації у всіх сферах. Люди цього знаку зможуть вирішити внутрішні конфлікти. Зараз важливо позбутися імпульсивності та не виплескувати негатив на близьких.

Собака

Для Собак один із найефективніших способів стати щасливішим — це радикальні зміни. Спробуйте змінити обстановку, вирушити у подорож чи почати займатися чимось новим. Вихід за межі своєї зони комфорту необхідний, інакше шанси успіху в майбутньому знизяться. Це стосується не лише грошей та кар'єри, а й кохання. Обмежень наразі немає.

Свиня

Свиням варто сміливо кидати всі свої сили на досягнення успіху у будь-якій сфері життя. Головне — не дозволяти оточуючим втручатися у особисті справи. Замість питати поради в інших, краще покладатися на інтуїцію та власний досвід. Віра допоможе підвищити шанси на успіх. Найсильніші Свині — ті, хто знає, що можуть перемогти у будь-якій ситуації.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи спрогнозували, хто в липні потрапить до списку мільйонерів.

116

Читайте нас у Facebook