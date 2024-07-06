Окупанти-ветерани залишились за бортом земельних афер кримських колаборантів

В окупованому Севастополі, де нещодавно російська ППО збила українську ракету над пляжем, окупаційна влада вирішила замінити раніше обіцяні ветеранам російської агресії земельні ділянки разовими виплатами в мільйон рублів. Причому не відразу, а в такому собі майбутньому. Для особливо обраних ветеранів тамтешня адміністрація одночасно виділила гектар практично в центрі міста. І тепер стає зрозуміло, чому низка чиновників з початку цього року раптово стали військовослужбовцями — в основному на «ялтинському напрямі», повідомляє Асоціація реінтеграції Криму.

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«Разом з тим кримські колеги поки що «ідею на мільйон» не озвучували, але все йде до того ж сценарію: на одному з останніх засідань злочинної державної ради в Сімферополі, перед її вересневою зміною рядів, колаборанти масово передавали землю з республіканської власності в муніципальну.

При цьому не приховувалося, що цей земельний фестиваль відбувається саме для подальшої роздачі ділянок під індивідуальні потреби всіляким стражденним, які зуміли непогано фінансово мотивувати з цього приводу управлінську вертикаль окупантів", — повідомляють кримські партизани.

Землі поспішно виділяли у селах Віліно (Бурлюк), Криничне, Зибіни (Аргінчик), Ароматне (Шабан Оба), Зеленогірське (Ефендикою), Олександрівка (Бій Кемельчі) тощо, тобто у досить добрих для життя та придатних для землеробства районах.

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«Звичайно, про окупантів-ветеранів тут вже ніхто і не згадував, діючи за класичним принципом агресора: «Ви не розумієте, це інше», — написали в Асоціація реінтеграції Криму.

Додамо також, що батьківський дім відомої співачки Джамали у Криму безпідставно забирає тамтешня влада.

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