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Російська ППО збила українську ракету над пляжем у Севастополі: четверо загиблих та понад 120 поранених (відео)

8:41 24 червня 2024
Пляж Учкуївка

Внаслідок падіння уламків від українських ракет на пляж у Севастополі «Учкуївка» загинули 4 особи, з них двоє дітей, уточнили представники «влади» міста. Ще понад 120 людей зазнали поранень, з них 27 дітей.

Відповідні дані РосЗМІ наводять із посиланням на МОЗ росії.

Мер Магадана повідомив, що серед загиблих — дев'ятирічна дочка його заступника Олега Авер'янова, яка перебувала на відпочинку у Севастополі.

«Міноборони» росії уточнило, що атака була здійснена за допомогою оперативно-тактичних ракет ATACMS з касетною бойовою частиною, причому збити вдалося чотири із запущених Севастополем ракет, а одна «відхилилася від траєкторії польоту з підривом бойової частини в повітрі над територією міста». Саме її уламки й упали на пляжників.

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У свою чергу, аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російські війська навмисно розміщують військову техніку в цивільних районах Криму, при цьому заохочуючи російський туризм до Криму.

«Російські військові, ймовірно, цілеспрямовано розміщують законні військові цілі поблизу цивільних районів у Криму, намагаючись стримати українські удари», — йдеться у звіті організації.

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Також нагадаємо про атаки України на Кримський міст, які покликані зруйнувати логістику окупантів у Криму та на окупованих територіях півдня України.

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